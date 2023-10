49ers. de San Francisco apalean a los Dallas Cowboys

Una rivalidad de décadas se restableció ayer en el Sunday Night Football cuando los 49ers de San Francisco y los Cowboys de Dallas se enfrentaron cara a cara.

Pero el marcador, 49 a 10 a favor de San Francisco no dice eso.

Aunque los Cowboys estuvieron en el entretiempo, los 49ers ilustraron la clara brecha entre los dos y subieron el marcador en la segunda mitad. No ayudó que Dak Prescott mostrara su verdadero yo en un juego de pesadilla a pesar de las audaces charlas previas al juego.

Analicemos el juego más a fondo con cinco conclusiones:

Fred Warner emerge como la verdadera estrella defensiva

En un juego con jugadores defensivos de élite como Nick Bosa, Micah Parsons y más, fue el "All Pro" Fred Warner quien asumió el papel de apoyador central. Como lo ha hecho en enfrentamientos anteriores con Dallas, Warner forzó una pérdida de balón al golpear a Tony Pollard, lo que llevó a la recuperación de un balón suelto.

En la siguiente serie, Warner forzó una captura clave en tercera oportunidad sobre Prescott que preparó el siguiente touchdown de los 49ers. En estos enfrentamientos de peso pesado, necesitas que tus estrellas realicen jugadas que cambien el juego. Warner hizo su trabajo en la primera mitad.

Su reinado de terror sobre Prescott and Co. continuó en el segundo cuando interceptó un pase desviado. Haz una reverencia, All Pro.

Prescott quería utilizar derrotas anteriores como motivación para ganar este enfrentamiento. Terminó jugando igual que en esos partidos anteriores.

Sus dos primeros ataques fueron nerviosos y, a pesar de recuperarse para tomar algo de impulso al final del segundo cuarto, volvió a ser como había comenzado y terminó teniendo una salida de pesadilla. Prescott completó sólo 14 de 24 pases para 153 yardas, un touchdown y tres intercepciones.

Los coordinadores defensivos tienen la tarea de pesadilla de frenar las armas de Purdy en Brandon Aiyuk, Christian McCaffrey, Deebo Samuel y George Kittle. Kittle logró tres recepciones de touchdown en sus únicas tres recepciones, McCaffrey agregó un touchdown por tierra en la línea de gol, las cuatro recepciones de Aiyuk aliviaron la presión por el medio y Samuel hizo su habitual impacto de doble amenaza.

Kyle Juszczyk también se unió a la diversión con un touchdown en recepción, ya que sigue siendo una pieza subestimada de la bien engrasada ofensiva de los 49ers.

Incluso si Dallas tuviera a Trevon Diggs sano, las armas de los 49ers pueden ser demasiado para afrontar.



Aunque solo sean cinco semanas, la diferencia entre los dos equipos quedó claramente a la vista. Los 49ers continuaron con su dominio general a tres bandas y perdieron más de 30 puntos por quinto juego consecutivo esta temporada. Han sido el mejor equipo esta temporada en controlar juegos y mantener la compostura, y eso no importó contra una defensa de los Cowboys que se ubicaba como de élite al entrar al enfrentamiento.

Los Cowboys, sin embargo, tuvieron una derrota cuestionable ante un equipo de los Arizona Cardinals que no es bueno pero sí lo suficientemente competitivo como para luchar los cuatro cuartos. Y la cinta sobre Prescott ha estado disponible durante años; simplemente no puede cumplir en los juegos importantes.

El resultado deja bastante claro que los 49ers y los Philadelphia Eagles son los dos mejores equipos de la NFC y esencialmente de la liga. El récord invicto simplemente ayuda a reforzar eso. Dallas puede quedarse ahí, pero no está al mismo nivel incluso si sus partidos cara a cara contra Filadelfia son reñidos.