Atletas de Texas brillan en París

El Estado de la Estrella Solitaria siempre está fuertemente representado cuando llega la máxima justa deportiva del planeta, los Juegos Olímpicos.

Y esta es la lista de los atletas que representaron exitosamente a Texas, su hogar, o el lugar donde asistieron a la universidad o entrenaron aquí.

HEZLY RIVERA DE PLANO GANA ORO

Hezly Rivera, el miembro más joven del equipo de EEUU en los Juegos Olímpicos de París, se mudó al norte de Texas para entrenar en la Academia Mundial de Gimnasia Olímpica en Plano. La joven de 16 años, nativa de Nueva Jersey, hizo su debut olímpico en la barra de equilibrio y en la barra de siete y ayudó al equipo de gimnasia femenina de EEUU a asegurarse un lugar en la final por equipos. Luego ganaron el oro, haciendo realidad el sueño de la infancia de Rivera, y lo hizo junto a su ídolo, Simone Biles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

ASHER HONG DE PLANO GANA EL BRONCE

Asher Hong, nativo de Plano, aportó su espíritu al equipo de gimnasia masculina del equipo de EEUU. El joven de 5 pies y 1 pulgadas proporcionó la inyección de adrenalina y los puntos necesarios para ganar la medalla de bronce en la final por equipos masculinos. Hong, que entrena en Houston, realizó un salto estelar que ayudó al equipo de EEUU a superar a Gran Bretaña. Es la primera medalla para el equipo masculino de gimnasia de Estados Unidos desde 2008.

NIC FINK DE DALLAS GANA ORO Y 2 PLATA

Nic Fink, actual campeón mundial y residente de Dallas, se trae a casa tres medallas. Puede que su carrera olímpica esté empezando tarde, pero ha tenido éxito en París. Fink empató por la plata en la final masculina de 100 m, perdiendo el oro por dos centésimas de segundo, a una uña de lo más alto del podio. Luego, después de un par de días de descanso, volvió a la piscina, prestando sus habilidades a los equipos de relevos del equipo de EEUU. Primero, ganó el oro y estableció un nuevo récord mundial en el relevo combinado 4x100 m combinado, luego cerró su viaje olímpico en París con la plata en el relevo combinado 4x100 m masculino. Fink regresa a Dallas, donde su esposa embarazada, una atleta olímpica ganadora de una medalla de oro y entrenadora asistente de natación en la Universidad Metodista del Sur, está esperando su primer hijo, un niño que nacerá en septiembre.

MATT KING DE FRISCO GANA EL ORO

Matt King se mudó recientemente a Frisco, donde entrena en Texas Ford Aquatics. Todo el entrenamiento valió la pena: llevó al equipo masculino de relevos 4x100 m estilo libre del equipo de EEUU a la final. Mientras Jack Alexy, Hunter Armstrong, Caeleb Dressel y Chris Guiliano lograron la victoria en la final de relevos de estilo libre 4x100 m, King y otro nadador, Ryan Held, recibieron el oro por nadar el relevo libre en las preliminares.

AUSTIN KRAJICEK DE ALLEN GANA PLATA

Austin Krajicek, residente de Allen y graduado de Texas A&M, y su compañero de dobles de tenis masculino Rajeev Ram acapararon los titulares por primera vez cuando eliminaron al equipo español de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en los cuartos de final con una victoria por 6-2, 6-4. El tándem estadounidense empezó fuerte en su búsqueda del oro, ganando el primer set por 7-6 y luego perdiendo el segundo set por 6-7. En la lucha por una victoria "primero a 10, victoria por dos" necesaria en el partido por la medalla de oro olímpica, el marcador después de múltiples sets de desempate fue 10-8 y Krajicek y Ram ganaron la plata. Fue la primera medalla olímpica de Krajicek.

JASMINE MOORE DE GRAND PRAIRIE GANA EL BRONCE

Jasmine Moore, de Grand Prairie, está haciendo historia en París, convirtiéndose en la primera atleta olímpica estadounidense en competir tanto en salto triple como en salto de longitud en los mismos Juegos Olímpicos. Moore se perdió el podio en Tokio pero no en París. Moore se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar una medalla en triple salto. El alumno de Mansfield Lakeridge High School saltó al bronce con 14.67, el mejor de la temporada. A continuación, Moore compite en salto de longitud.

SHA'CARRI RICHARDSON DE DALLAS GANA PLATA

Sha'Carri Richardson, nativa de Dallas, ha estado en busca de redención desde que se perdió los Juegos Olímpicos de Tokio luego de una suspensión. Después de dominar todas las carreras previas a la final de 100 metros femeninos, era la gran favorita para ganar, pero fue derrotada por Julien Alfred de Santa Lucía. Richardson traerá a casa su primera medalla olímpica, una plata, en esa carrera y tiene otra oportunidad de conseguir el oro en el relevo femenino de 4x100 m.

SCOTTIE SCHEFFLER DE HIGHLAND PARK GANA EL ORO

Scottie Scheffler, de Highland Park, era el gran favorito para ganar el oro en los Juegos Olímpicos de París. Las cosas no pintaban bien hasta la final, cuando Scheffler hizo todo lo posible y subió a lo más alto de la clasificación. Scheffler estaba cuatro golpes atrás al comienzo de la ronda final, seis golpes atrás al principio de los últimos nueve hoyos, luego hizo birdie en cinco de seis hoyos en la recta final e igualó el récord del campo con un 9 bajo par, 62, una victoria de un golpe sobre el británico. Tommy Fleetwood.

HAILEY VAN LITH DE FORT WORTH GANA BRONCE

Hailey Van Lith jugará para los TCU Horned Frogs durante la temporada de baloncesto 2024-2025, pero primero sirvió como capitana de EEUU para el equipo de baloncesto femenino 3x3 en París. Van Lith fue el máximo anotador durante los Juegos Olímpicos, con un promedio de 5.2 puntos por partido, mientras el equipo de EEUU tuvo que salir de un hoyo de 0-3 en el juego de grupo. Van Lith anotó seis puntos, el máximo del juego, para ayudar a impulsar al equipo a una victoria de 16-13 sobre Canadá en el juego por la medalla de bronce. Van Lith dijo que el entrenador en jefe de baloncesto de TCU, Mark Campbell, vino a París para apoyarla en su debut olímpico y que ese apoyo de su entrenador y compañeros de equipo la impulsará a darlo todo por los Horned Frogs. "Realmente significa mucho para mí. Mis compañeros de equipo incluso me enviaban mensajes de texto todos los días, al igual que el cuerpo técnico. Así que voy a ir a darle a esa escuela todo lo que tengo para mi último año de baloncesto universitario", dijo Van Lith.

VINCENT HANCOCK GANA ORO Y PLATA

Vincent Hancock hizo historia olímpica cuando ganó esta cuarta medalla de oro en skeet masculino. Hancock acertó 58 de 60 tiros, superando a su alumno en Northlake Shooting Sports. Hancock ganó el oro en skeet en los Juegos Olímpicos de 2008, 2012 y 2021, y es el único tirador de skeet que se ha llevado el oro olímpico individual más de una vez. Hancock ganó la plata en skeet por equipos mixtos junto a su otro alumno, Austen Smith. El hombre de 35 años que considera el norte de Texas su hogar dijo que buscará una quinta medalla de oro individual en cuatro años en Los Ángeles. Ningún tirador olímpico ha ganado cinco medallas de oro en su carrera desde 1924.

CONNER PRINCE DE BURLESON GANA PLATA

Conner Prince de Burleson hizo su debut olímpico en París. Acertó 57 de 60 tiros, falló un tiro en su última secuencia de cuatro y abrió la puerta a su entrenador y mentor Hancock. La pareja se abrazó y se estrechó la mano mientras Hancock cerraba la victoria y Prince ganaba la plata. Más tarde dijo que habían hablado de terminar 1-2. Conner pasó a competir en skeet por equipos mixtos, pero no aumentó su palmarés.

AUSTEN SMITH DE KELLER GANA PLATA Y BRONCE

Austen Smith, nativa de Keller, también entrena con Hancock en Northlake Shooting Sports y estaba haciendo su segunda aparición olímpica en París. La estudiante de la Universidad de Texas en Arlington ganó el bronce en skeet individual femenino y luego, 24 horas después, se unió a su entrenador para representar al equipo de EEUU en la final de skeet por equipos mixtos. La pareja le dio al equipo italiano la oportunidad de luchar por el oro. Hancock y Smith realizaron 148 de 150 tiros por la plata.

SIMONE BILES DE PRIMAVERA GANA 3 ORO Y PLATA

Simone Biles fue otra atleta en una gira de redención. La joven de 27 años de Spring se aleja de París con cuatro medallas y todavía es considerada la CABRA. Primero, Biles y sus compañeros de equipo, Jade Carey, Jordan Chiles, Suni Lee y Hezly Rivera, consiguieron el oro en la final por equipos. Luego ganó el oro en la categoría individual. En la final del evento individual, Biles se llevó el oro en salto y, en el último día de competición, agotada mental y físicamente, se llevó la plata en ejercicios de suelo.

JORDAN CHILES DE PRIMAVERA GANA ORO Y BRONCE

Jordan Chiles entrena con Biles en el gimnasio de sus padres en primavera, hizo su segunda carrera en los Juegos Olímpicos de París y regresa a casa con dos medallas. Después de ayudar a las mujeres estadounidenses a ganar la plata en Tokio, ayudó a mantener el ánimo y las puntuaciones altas para llevarse a casa el oro en la final por equipos. Luego, en la competencia individual final, ejercicio de piso, hubo un giro sorprendente de los acontecimientos. Cuando su entrenador le preguntó sobre el nivel de dificultad de uno de sus saltos, los jueces cambiaron la puntuación de Chiles de 13.600 a 13.766, poniéndola por delante de la rumana Ana Barbosu, que pensó que había ganado el bronce con 13.700.

RESIDENTE DE AUSTIN VALARIE ALLMAN GANA ORO

Valarie Allman ahora llama a Austin su hogar y entró al lanzamiento de disco en el Stade de France como campeona olímpica defensora. Su primer lanzamiento fue de falta, pero en el segundo lanzó el disco 68.75 metros catapultándola al primer lugar donde se quedó. Pero ella continuó con su dominio, su cuarto lanzamiento midió 69.50 metros. Se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar medallas de oro olímpicas consecutivas en disco.

KASSIDY COOK DE THE WOODLANDS GANA PLATA

Kassidy Cook de The Woodlands es la mitad del dúo de buceo conocido como Cook 'n' Bacon. La pareja no pudo clasificarse por poco para los Juegos Olímpicos de Tokio y estaban decididas a llevarse a casa una medalla en trampolín de 3 metros sincronizado femenino. Cook, de 29 años, y Bacon, de 27, ganaron su primera medalla juntos como compañeros sincronizados; Regresan de París con plata. Cook también se convirtió en la primera saltadora femenina en competir en Juegos Olímpicos no consecutivos; Compitió por última vez en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

SIMONE MANUEL DE SUGAR LAND GANA 2 DE PLATA

Simone Manuel no obtuvo el resultado deseado en los 50 m estilo libre femenino, pero aún así regresa de París con dos medallas. Primero, nadó tanto en la fase preliminar como en la final del relevo femenino de 4x100 m estilo libre, donde el equipo de EEUU se llevó la plata. Manuel fue segunda en los bloqueos del equipo en el relevo femenino de 4x200 m estilo libre y, aunque no nadó en la final, aún así recibe una medalla por su trabajo para llevar al equipo hasta allí.

UNIVERSIDAD DE TEXAS EN AUSTIN

Varios alumnos de la Universidad de Texas en Austin tuvieron éxito en París, comenzando por los atletas de Longhorn Aquatics, incluidos tres de los cuatro responsables de la plata en el relevo 4x200 m estilo libre.

EL EX NADADOR DE UT DREW KIBLER GANA PLATA

El equipo de Estados Unidos se perdió el podio en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no en París. El ex nadador de Texas Longhorn, Drew Kibler, fue el primero en salir para el equipo de EEUU tanto en la eliminatoria preliminar como en la final de relevos estilo libre 4x200 m masculino. Kibler solo se enteró de que nadaría en la final después de que quedaron primeros en la preliminar. Kibler fue el único nadador en el agua para ambos y ayudó con la misión del equipo de redención olímpica y una medalla de plata.

EL NADADOR DE UT LUKE HOBSON GANA PLATA Y BRONCE

Luke Hobson es estudiante de último año en la Universidad de Texas y traerá dos medallas al campus de Austin. Hobson se sobrepuso a un mal comienzo y se llevó la medalla de bronce en unos 200 metros estilo libre muy reñidos. Sólo 0.17 segundos separaron al ganador de la medalla de oro del nadador que terminó cuarto. Hobson nadó segundo en la final masculina de relevos 4x200 m estilo libre y ayudó a impulsar al equipo de EEUU a terminar con la plata en la final.

EL EX NADADOR DE UT CARSON FOSTER GANA PLATA Y BRONCE

El ex nadador de Texas Longhorn, Carson Foster, estuvo a punto de conseguir una medalla de plata en los 400 metros combinados, terminando con bronce cuando tocó la pared con un tiempo de 4:08:66 frente a los 4:08.62 del japonés Tomoyuki Matsushita. Luego pasó al relevo masculino de 4x200 m estilo libre. Foster no compitió en la preliminar, pero ayudó a que el equipo de EEUU subiera al podio con una medalla de plata en la final.

Los Longhorns también mostraron su fuerza en eventos de atletismo.

UT ALUM RYAN CROUSER GANA ORO

Ryan Crouser, alumno de la Universidad de Texas en Austin, iba hacia la historia cuando entró en el círculo de lanzamiento de peso en el Stade de France, con la esperanza de convertirse en el primer hombre en ganar tres medallas de oro en lanzamiento de peso, y lo logró. Crouser, de 31 años, ocupó el primer lugar durante toda la competencia y aseguró su tercera medalla de oro olímpica consecutiva con 22.90 metros, el mejor registro de la temporada.

UT ALUM GABBY THOMAS GANA ORO

Gabby Thomas ahora considera que Austin es su hogar después de obtener su maestría en la Universidad de Texas. Thomas fue a París con la esperanza de mejorar después de ganar el bronce en los 200 metros femeninos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Antes de la carrera, dijo que se sentía segura y en control y se notaba: Thomas corrió hacia el oro con un tiempo de 21.82.

UT ALUM JULIEN ALFRED GANA ORO PARA ST. LUCÍA

Julien Alfred of Santa Lucia celebrates the win during the Women's 100m Final on day eight of the Olympic Games Paris 2024 at Stade de France on August 03, 2024, in Paris, France.

AGGIES GIG 'EM AL ESTILO PARÍS

Los atletas de Texas A&M también representaron bien al Estado de la Estrella Solitaria en París. Aquí hay un vistazo a los alumnos de Aggie que se llevan a casa preciosas medallas y un pedacito de la Torre Eiffel.

FRED KERLEY, ALUMNO DE A&M, GANA EL BRONCE

Julien Alfred, ex destacada de la Universidad de Texas en Austin, que creció en Santa Lucía, reclamó el título de "mujer más rápida del mundo" cuando corrió hacia una medalla de oro en los 100 metros lisos. Alfred cruzó la línea en 10,72 segundos para superar los 10,87 segundos de Sha'Carri Richardson y asegurar la primera medalla olímpica para la nación insular caribeña de Santa Lucía.

Fred Kerley, de Texas A&M, fue uno de los hombres en la foto final de los 100 metros masculinos, que algunos dicen que podría ser la carrera olímpica más importante de todos los tiempos, ya que sólo 0.12 segundos separaron al medallista de oro Noah Lyles del último clasificado. El joven de 29 años de Taylor, TX, terminó en 9.81 segundos para ganar la medalla de bronce. Kerley tiene medallas olímpicas consecutivas en los 100 metros, habiendo ganado la plata en Tokio.

LOS ALUMNOS DE A&M BRYCE DEADMON, SHAMIER LITTLE GANAN PLATA

Los ex Aggies Bryce Deadmon y Shamier Little fueron los dos hombres que participaron en el relevo mixto 4x400 m del equipo de EEUU La pareja se unió a Vernon Norwood y Kaylynn Brown en el podio por la medalla de plata en la final. Justo el día anterior, durante las preliminares, Deadmon y Little ayudaron a impulsar al equipo a la final mientras establecían un nuevo récord olímpico y mundial con un tiempo de 3:07.41.

A&M ALUM LINDON VICTOR GANA BRONCE PARA GRANADA

Lindon Victor, un graduado de Texas A&M en 2018 que entrena en Fort Worth, compitió por su Granada natal en los Juegos Olímpicos de París. Se convirtió en el segundo medallista olímpico de su país cuando ganó el bronce en el decatlón masculino.

A&M ALUM CASEY KAUFHOLD GANA EL BRONCE

Casey Kaufhold se graduará de Texas A&M con la promoción de 2026 y puede presumir de ser la primera mujer estadounidense en ganar una medalla olímpica en tiro con arco desde 1988. Kaufhold y Brady Ellison ganaron la medalla de bronce en tiro con arco en equipos mixtos. Fue la redención para Kaufhold, que no ganó medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio y fue eliminada del individual femenino en París en los dieciseisavos de final.