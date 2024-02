AT&T Stadium será renombrado como Dallas Stadium para el 2026

El domingo, la FIFA anunció que Dallas albergaría nueve partidos durante la Copa Mundial de 2026, la mayor cantidad que cualquier ciudad entre las tres naciones anfitrionas, incluidos cinco partidos de la fase de grupos, tres partidos de la ronda eliminatoria y una semifinal.

Si bien es probable que los eventos relacionados con la Copa del Mundo se celebren en todo el norte de Texas, los nueve partidos de la Copa del Mundo se jugarán en el estadio AT&T, el hogar de los Dallas Cowboys, que se encuentra en Arlington.

En un comunicado de prensa había una frase que decía que el Estadio AT&T en Arlington pasaría a llamarse Dallas Stadium durante la Copa del Mundo acorde con la política de la FIFA de no permitir patrocinios corporativos en las sedes de laos partios. Dado que la candidatura de Dallas 26 para la Copa del Mundo lleva el nombre de la ciudad más grande de la región, el nombre de la sede de la competición seguirá el mismo ejemplo.

Para el alcalde de Arlington, Jim Ross, la decisión de utilizar el nombre de Dallas en lugar de Arlington en la comercialización de los juegos tiene sentido y dijo el domingo que está de acuerdo con ella.

Estados Unidos jugará el partido inaugural en Los Ángeles.

"Dallas es la ciudad más grande del norte de Texas. Tiene sentido lógico llamarla Copa Mundial de Dallas. No me afecta, no me molesta. No me importa", dijo Ross. "Están jugando en Arlington pero se quedan y practican en todo el norte de Texas, así que todos vamos a obtener el beneficio y estamos bien con eso".

Ross agregó que fue un esfuerzo de toda la comunidad que trabajó y aseguró la candidatura a la Copa Mundial, no solo el trabajo de los líderes de Arlington, y que muchas ciudades del norte de Texas se beneficiarán de que Arlington sea sede de los 9 partidos.

"Tenemos la mejor comunidad del país aquí en el norte de Texas. Creo que con esos nueve juegos, la FIFA y el mundo verán por qué tenemos más juegos que nadie. Ninguno de nosotros podría haber hecho esto solo", Ross él dijo.

Ross felicitó específicamente a Mónica Paul y su equipo de la Comisión de Deportes de Dallas por lo duro que trabajaron para conseguir la candidatura de la región a la Copa Mundial.

"Este fue un maravilloso esfuerzo comunitario, así que agradeceré a todos mis colegas y a todo el trabajo que sus comunidades han puesto en esto porque en el Norte de Texas estamos mejor juntos y creo que conseguir nueve juegos es prueba de ello". dijo Ross.

Otro cambio importante es el caso del MetLife Stadium de Nueva Jersey, que albergará la final de la Copa del Mundo, pasará a llamarse New York New Jersey Stadium.