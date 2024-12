Cómo ver los partidos entre los Chiefs vs Steelers y Ravens vs Texans esta Navidad

Dos partidos destacados de la NFL se llevarán a cabo esta temporada navideña en Netflix.

El gigante del streaming retransmitirá en directo los partidos de la NFL por primera vez el día de Navidad, y tendrá la oportunidad de mostrar dos enfrentamientos con importantes implicaciones en los playoffs.

En primer lugar, los Kansas City Chiefs, dos veces campeones de la Super Bowl, viajarán a Pittsburgh para enfrentarse a los Steelers. A continuación, los Houston Texans recibirán a los Baltimore Ravens con Beyoncé en el centro del escenario.

Netflix ya ha incursionado en la NFL en los últimos años. Después de su serie "Quarterback" de 2023, el verano pasado hizo lo propio con "Receiver". Netflix también trajo a Tom Brady para "The Greatest Roast of All Time" durante la primavera.

La empresa dio un gran salto con su evento deportivo en directo más reciente. Retransmitió la exhibición de boxeo entre Jake Paul y Mike Tyson, pero los espectadores se quejaron de los problemas de transmisión durante el evento, y miles de ellos citaron interrupciones. Aun así, Netflix afirmó que fue el acontecimiento deportivo más retransmitido de la historia, con 108 millones de espectadores en todo el mundo.

Antes de que Netflix ponga en marcha su primera cobertura en directo de la NFL, aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver los partidos.

¿Cuándo se juegan los partidos de la NFL en Navidad?

Los partidos Chiefs-Steelers y Ravens-Texans se jugarán el miércoles 25 de diciembre.

Serán el tercer y cuarto partido de la temporada regular de la NFL que se juega en miércoles, respectivamente. El más reciente fue un Ravens-Steelers en 2020 que fue aplazado tres veces debido a pruebas positivas de COVID-19.

¿A qué hora son los partidos en Navidad?

Aquí tienes el horario de los dos partidos de Navidad de la NFL:

Chiefs contra Steelers: 1 p.m. ET

Ravens vs. Texans: 4:30 p.m. ET

Cómo ver los partidos por Netflix

Los espectadores tendrán que suscribirse o iniciar sesión en Netflix para ver los partidos del día de Navidad de la NFL. Los dos partidos están incluidos en todos los planes de Netflix.

Además, los partidos se retransmitirán localmente por televisión en los mercados de los equipos local y visitante para sus respectivos partidos. Los dos partidos también podrán verse en streaming en la aplicación móvil de la NFL con una suscripción a NFL+.

La lista de presentadores de Netflix para la cobertura del Día de Navidad incluye a 22 miembros, desde expertos y comentaristas hasta cómicos.

La cobertura comenzará a las 11 a.m. ET con un programa en directo previo al partido desde Los Ángeles y Pittsburgh.

Estos son los equipos de comentaristas para los dos partidos del Día de Navidad:

Chiefs-Steelers: Ian Eagle (jugada a jugada), Nate Burleson (analista), J.J. Watt (analista), Melanie Collins (en la banda) y Stacey Dales (en la banda).

Ravens-Texans: Noah Eagle (jugada a jugada), Greg Olsen (analista), Jamie Erdahl (banda) y Steve Wyche (banda)

Telemundo tendrá un especial navideño de la NFL con enfrentamientos entre líderes divisionales durante el fin de semana

Telemundo presentará dos enfrentamientos de la NFL como parte de la Semana 16. La acción arranca el sábado 21 de diciembre a las 12:30 p.m. ET con el NFL Holiday Special. El partido será transmitido en vivo por Telemundo, Universo y Peacock.

La emoción continúa el domingo 22 de diciembre a las 8:00 p.m. ET con una edición especial de Sunday Night Football, que presenta un duelo electrizante entre los Tampa Bay Buccaneers y los Dallas Cowboys, también disponible por Universo y Peacock.

La cobertura de ambos partidos contará con la narración del galardonado presentador deportivo Miguel Gurwitz, el análisis experto del ex liniero ofensivo de los Arizona Cardinals Rolando Cantú y la cobertura desde la cancha con la reportera Ariana Figuera.

¿Cuándo cantará Beyoncé en Navidad?

Beyoncé subirá al escenario en el descanso del partido entre los Texans de su ciudad natal y los Ravens.

Será la primera vez que la ganadora de 32 premios Grammy cante en directo temas de su álbum "Cowboy Carter".

Esta nota fue publicada originalmente en ingles por Max Molski para NBC.