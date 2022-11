Cinco cosas que no sabías de Lionel Messi

Lionel Messi es considerado uno de los mejores jugadores de toda la historia.

El argentino de 35 años mantiene el récord de partidos jugados y también es el líder de todos los tiempos en el país con más goles. No obstante, Messi anunció hace unos días que la Copa Mundial de Catar 2022 sería la última de su carrera.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Además de su condecorada carrera, Messi es conocido también por sus logros fuera de la cancha.

HAY UNA RAZÓN POR LA CUAL MESSI LEVANTA LOS DEDOS AL CIELO CUANDO METE UN GOL

Aquí te presentamos todo lo que tienes que saber de la estrella del fútbol:

Messi fue diagnosticado con una deficiencia en el crecimiento de las hormonas cuando tenía 11 años. Y su doctor predijo que crecería hasta los 4 pies com 7 pulgadas son intervención.

El FC Barcelona lo fichó cuando tenía 13 y le pagaron el tratamiento para las hormonas, que costaba $900 al mes.

Messi logró el récord mundial de goles en el 2012.

En un solo año, Messi obtuvo el récord de goles en el 2012 con 91 en total.

La estrella del fútbol es también líder en goles en el FC Barcelona y en La Liga, la liga española de fútbol.

Messi ganó el Balón de Oro un récord de 7 veces, cuatro de ellas consecutivas (2009-2012) y luego otra vez en el 2015, 2019 y 2021.

Messi está casado con Antonella Roccuzzo y tienen tres hijos.

Su mamá compuso el tema en un día. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo.

Messi y Roccuzzo han estado en relación desde el 2008 y se casaron en el 2017.

Roccuzzo es la prima de un amigo de la infancia de Messi, y ambos se conocen desde que tenían 5 años.

Los hijos de la pareja se llaman Mateo, Thiago y Ciro.

Messi y su padre fueron hallados culpables de defraudar al estado español en la suma de $4.68 millones relacionados con los derechos de imagen entre 2007 y 2009.

Lionel Scaloni entregó su preselección para la próxima Copa del Mundo Catar 2022, sin embargo la AFA decidió no hacerla pública.

En vez de cumplir una sentencia de cárcel, Messi tuvo que pagar $404.59 por cada día de la sentencia de 21 meses, totalizando $288,000.

La sentencia de su padre de 15 meses de cárcel fue evitada con el pago de una multa de $182,015.

Hay una razón muy personal por la que Messi apunta al cielo con los dedos casi todas las veces que mete un gol.

La celebración es en honor de su abuela, Celia, que murió en 1998.

“Hago esto porque le dedico mis goles a mi abuela. Ella me llevaba al fútbol pero ahora no puede ver adónde he llegado. De todas formas, ella sigue ayudándome a mí y a mi familia”, dijo Messi hace unos años.