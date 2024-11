¿Los Cowboys podrían extender el contrato de Mike McCarthy? Esto dijo Jerry Jones

Es posible que los Dallas Cowboys no necesiten un nuevo entrenador.

El propietario Jerry Jones, en una entrevista de radio con 105.3 The FAN, dijo que el entrenador Mike McCarthy podría recibir una extensión de contrato a pesar del récord de 4-7 del equipo.

"No creo que sea una locura en absoluto. No es una locura", dijo Jones (vía 105.3 The FAN). "… Se trata de un entrenador ganador del Super Bowl. Mike McCarthy ha estado allí y ha hecho eso. Tiene grandes ideas. La conclusión es que en ningún lugar de mi lenguaje corporal o cualquier otra cosa has visto indicaciones sobre lo que vamos a hacer en relación con este personal al final de este año - y no deberíamos. Nos queda mucho fútbol. … Seis partidos de fútbol, eso es toda una vida".

McCarthy está en su quinta temporada en Dallas con su contrato a punto de expirar al final del año. Fue 6-10 en 2020 antes de tres campañas consecutivas 12-5, aunque esos tres viajes a los playoffs terminaron con sólo una victoria combinada.

Todo se ha venido abajo en 2024, con el equipo sentado en 4-7 y sin el mariscal de campo Dak Prescott lesionado. Dallas se dirige a su partido de Acción de Gracias contra los rivales Gigantes de Nueva York con un 0.7% de posibilidades de llegar a la postemporada (vía ESPN).

Jones ha dado a McCarthy una correa larga hasta ahora, al igual que hizo con Jason Garrett antes que él. El ahora analista de NBC pasó más de nueve temporadas como entrenador en jefe de Dallas de 2010 a 2019 y ganó solo dos partidos de playoffs en tres apariciones.

Si el equipo se aleja de McCarthy, varias opciones intrigantes podrían perseguir el trabajo de los Cowboys, incluidos Bill Belichick, Mike Vrabel o Ben Johnson.

Los Cowboys terminarán la temporada con partidos contra los Giants, Bengals, Panthers, Buccaneers, Eagles y Commanders antes de que se decida finalmente el destino de McCarthy.

Esta historia fue publicada originalmente en inglés por Logan Reardon para NBC. Puedes ver la historia original aquí.