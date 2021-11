Dallas Mavericks relajan protocolos contra el COVID-19 para sus partidos

Los protocolos de COVID-19, como los requisitos de vacunas y pruebas, se relajarán a partir del juego contra los Denver Nuggets esta noche en el American Airlines Center.

No se necesitará mostrar prueba de vacunación o una prueba de COVID negativa. Pero si es necesario usar mascarilla.

''Estamos relajando esas reglas para cualquier persona fuera del rango de 15 pies. Por lo tanto, si está cerca del banco de jugadores o alrededor de los jugadores dentro en esa área de 15 pies, todavía tienes los protocolos. Todavía tienes el control de salud y todo eso, pero para la mayoría de los demás, que es la mayoría de la gente en la arena, simplemente te presentas. Todavía tienes que usar una mascarilla. Así que cualquier persona mayor de 2 años tiene que usar una máscara", dijo el director ejecutivo de los Dallas Mavericks, Cynt Marshall.

La disminución en el número promedio de casos de COVID-19 llevó a los ejecutivos del equipo a reevaluar los protocolos que habían estado vigentes desde el comienzo de la temporada.

Todo lo demás, como la desinfección, las estaciones de desinfección, las transacciones sin efectivo, la emisión de boletos móviles, las particiones de plexiglás en los puestos de concesión y el personal de AAC vacunado, permanecen en su lugar.

También a partir de esta noche, los niños de cinco a 11 años pueden recibir la vacuna COVID-19 en las estaciones de vacunación del Jack Daniels Old No. 7 Club. MD Labs administrará las vacunas Pfizer o Moderna para quienes busquen una primera, una segunda o una vacuna de refuerzo.

Y en el juego de esta noche, los Mavericks presentarán asientos dedicados a los fanáticos inmunodeprimidos.

Si bien la asistencia para ver a los 8-4 Mavs ha sido buena esta temporada, Marshall dice que "no ha sido genial. Creo que tuvimos un juego en el que estaba totalmente lleno, pero la asistencia ha disminuido un poco. Una vez más, he tenido una casa llena. Es ruidoso. La gente es ruidosa, orgullosa y ruidosa allí, pero no hemos tenido todos los asientos ocupados para cada juego, que es a lo que estamos acostumbrados".

Los Mavericks han distribuido todas las entradas, por lo que todos los partidos en casa se han agotado, pero algunos fanáticos han optado por no asistir por diferentes razones. Marshall entiende, pero quiere que los fanáticos sepan que están a salvo en la arena de 19,200 asientos.

Por su parte, el propietario del equipo, Mark Cuban, está en los titulares con su anuncio a The Dallas Morning News de una probabilidad de menos del 50% de que el equipo se quede en AAC cuando expire el contrato de arrendamiento en 2031.

Cuban dijo que tomaría de cinco a seis años construir una nueva instalación. Entonces, una decisión no está tan lejos.

