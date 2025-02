Fanáticos de los Mavericks protestan en el primer partido en casa tras intercambio de Luka

En los albores de un nuevo capítulo en el American Airlines Center, los fanáticos de los Dallas Mavs se levantaron el sábado, aferrándose a los vestigios de una época anterior a que Luka Doncic fuera un LA Laker.

"Estoy aquí porque los Mavericks hicieron un movimiento realmente turbio que yo o nadie en la ciudad queríamos", dijo Adam Singer.

"Cambiaron una pieza central de la franquicia, la cara de la franquicia, por una bolsa de Skittles", dijo Darrian Crane.

Horas antes del inicio del primer partido en casa desde que los Mavericks enviaron a Luka a Los Ángeles para traer a Anthony Davis a Dallas, unas 200 personas llenaron la plaza para hacer oír su voz.

Algunos llegaron incluso a decir que habían perdido su lealtad.

“Ya no apoyo a este equipo. No me importa si ganan. Preferiría perder con Luka. Y la gente puede decir: 'Oh, si ganan cinco campeonatos seguidos'. Eso no va a suceder”, dijo Chaz Mock.

Incluso después de que los Mavs derrotaran a los Houston Rockets, muchos se quedaron desinflados.

"Quería que perdieran, porque necesitan sentir… y AD ya está lesionado", dijo Jamie McDowell.

Convirtieron al gerente general Nico Harrison en su saco de boxeo con carteles e incluso un recorte gigante que los fanáticos se turnaron para tirar al suelo.

Después del juego, los fanáticos descubrieron camisetas que, según dijeron, estaban prohibidas por seguridad durante el juego.

“Tuvo que quitarse la calcomanía de traición… justo fuera de su camisa”, dijo McDowell sobre su hijo.

Fue solo parte del esfuerzo de muchos por resistirse a seguir felizmente a su equipo hacia una nueva era.