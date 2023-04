Fiesta futbolera en Arlington con dos partidos de cuartos de final de la Gold Cup 2023

Tremenda fiesta de fútbol en el AT&T Stadium en Arlington con dos partidos de cuartos de final de la Copa Oro de Concacaf 2023.

Ambos juegos se jugarán el 8 de julio a las 6 y a las 8:30 p.m. en la casa del equipo de la NFL Dallas Cowboys que fue sede de este evento en el 2009, 2011, 2013, 2017 y 2021.

Los otros dos partidos de cuartos de final se realizarán en el TQL Stadium en Cincinnati, Ohio, el domingo 9 de julio.

Los ganadores de las rondas de cuartos de final en Arlington y Cincinnati avanzarán a las semifinales que se llevarán a cabo el 12 de julio en el Snapdragon Stadium en San Diego, California, y en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada.

La Gold Cup se jugará en 15 estadios en 14 ciudades de América del Norte.

CALENDARIO DE PARTIDOS

La acción de la fase de grupos de la Copa Oro 2023 se llevará a cabo entre el 24 de junio y el 4 de julio y contará con 16 naciones divididas en cuatro grupos de cuatro.

Las 12 Selecciones Nacionales de Concacaf, que se clasificaron directamente a través de sus actuaciones en la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf, el participante invitado, los Campeones de la Copa Asiática de la AFC Qatar, y los tres ganadores de las Preliminares se dividieron en cuatro grupos de la siguiente manera:

Group A: United States, Jamaica, Nicaragua, y el ganador de la preeliminar 9

Group B: Mexico, Haiti, Honduras, y Qatar

Group C: Costa Rica, Panama, El Salvador, y el ganador de la preeliminar 8

Group D: Canada, Guatemala, Cuba, y el ganador de la preeliminar 7

El calendario y las sedes de los partidos de la fase de grupos de la Copa Oro 2023 son los siguientes (enumerados en ET y hora local):

Sábado 24 de junio - Grupo A

M10: 9:30 PM (8:30 PM) United States vs Jamaica - Soldier Field, Chicago, IL

Domingo 25 de junio - Grupo A y B

M11: 3:30 PM (3:30 PM) Nicaragua vs ganador de la preeliminar 9 - DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, FL

M12: 6:00 PM (5:00 PM) Haiti vs Qatar - NRG Stadium, Houston, TX

M13: 8:00 PM (7:00 PM) Mexico vs Honduras - NRG Stadium, Houston, TX

Lunes 26 de junio - Grupo C

M14: 6:30 PM (6:30 PM) El Salvador vs ganador de la preelimina 8 - DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, FL

M15: 8:30 PM (8:30 PM) Costa Rica vs Panama - DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, FL

Martes 27 de junio - Grupo D

M16: 7:00 PM (7:00 PM) Canada vs ganador de la preelimina 7 - BMO Field, Toronto, CAN

M17: 8:45 PM (8:45 PM) Guatemala vs Cuba - DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, FL

Miércoles 28 de junio - Grupo A

M18: 7:30 PM (6:30 PM) Jamaica vs Nicaragua - CITYPARK, St. Louis, MO

M19: 9:30 PM (8:30 PM) Winner Prelims 9 vs United States - CITYPARK, St. Louis, MO

Jueves 29 de junio - Grupo B

M20: 7:45 PM (4:45 PM) Qatar vs Honduras - State Farm Stadium, Glendale, AZ

M21: 10:00 PM (7:00 PM) Haiti vs Mexico - State Farm Stadium, Glendale, AZ

Viernes 30 de junio - Grupo C

M22: 6:30 PM (6:30 PM) Winner Prelims 8 vs Panama - Red Bull Arena, Harrison, NJ

M23: 8:30 PM (8:30 PM) El Salvador vs Costa Rica - Red Bull Arena, Harrison, NJ

Sábado 1 de julio - Grupo D

M24: 7:30 PM (6:30 PM) Cuba vs Winner Prelims 7 - Shell Energy Stadium, Houston, TX

M25: 9:30 PM (8:30 PM) Guatemala vs Canada - Shell Energy Stadium, Houston, TX

Domingo 2 de julio - Grupo A y B

M26: 7:00 PM (7:00 PM) United States vs Nicaragua - Bank of America Stadium, Charlotte, NC

M27: 7:00 PM (4:00 PM) Jamaica vs Winner Prelims 9 - Levi's Stadium, Santa Clara, CA

M28: 9:00 PM (9:00 PM) Honduras vs Haiti - Bank of America Stadium, Charlotte, NC

M29: 9:00 PM (6:00 PM) Mexico vs Qatar - Levi's Stadium, Santa Clara, CA

Martes 4 de julio - Grupo C y D

M30: 6:30 PM (6:30 PM) Winner Prelims 7 vs Guatemala - Red Bull Arena, Harrison, NJ

M31: 6:30 PM (5:30 PM) Canada vs Cuba - Shell Energy Stadium, Houston, TX

M32: 8:30 PM (8:30 PM) Costa Rica vs Winner Prelims 8 - Red Bull Arena, Harrison, NJ

M33: 8:30 PM (7:30 PM) Panama vs El Salvador - Shell Energy Stadium, Houston, TX

Después de la fase de grupos de la Copa Oro 2023, los dos primeros clasificados de cada uno de los grupos (ocho equipos) avanzarán a una fase eliminatoria. El horario y las sedes de los partidos de la fase eliminatoria son los siguientes (en ET y hora local):

Sábado 8 de julio - Cuartos de final

M34: 7:00 PM (6:00 PM CT) 1C vs 2B - AT&T Stadium, Arlington, TX

M35: 9:30 PM (8:30 PM CT) 1B vs 2C - AT&T Stadium, Arlington, TX

Domingo 9 de julio - Cuartos de final

M36: 5:00 PM (5:00 PM) 1D vs 2A - TQL Stadium, Cincinnati, OH

M37: 7:30 PM (7:30 PM) 1A vs 2D - TQL Stadium, Cincinnati, OH

Miércoles 9 de julio - Semifinales

M38: 7:30 PM (4:30 PM) Semifinal 1 (W34 vs W37 or W35 vs W36)

M39: 10:00 PM (7:00 PM) Semifinal 2 (W34 vs W37 or W35 vs W36)

Domingo 16 de julio - Final

M40: 7:30 PM (4:30 PM) W38 vs W39 - SoFi Stadium, Inglewood, CA