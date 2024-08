CHICAGO - Jordan Chiles hizo sus primeros comentarios públicos desde que perdió la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024 en una controvertida saga que se desarrolló durante el fin de semana, diciendo que ahora se enfrenta a "uno de los momentos más desafiantes" de su carrera.

"Estoy abrumada por el amor que he recibido en los últimos días", comenzó Chiles el mensaje publicado en X.

Chiles expresó su gratitud a su familia, compañeros de equipo, entrenadores y más "por su apoyo inquebrantable durante este momento difícil".

"Mientras celebraba mis logros olímpicos, escuché la devastadora noticia de que me habían quitado mi medalla de bronce. Tenía confianza en la apelación presentada por USAG, que dio evidencia concluyente de que mi puntaje seguía todas las reglas. Esta apelación no tuvo éxito", decía su declaración. "No tengo palabras. Esta decisión parece injusta y es un golpe significativo, no solo para mí, sino para todos los que han defendido mi camino".

Chiles continuó hablando de los ataques en las redes sociales que dijo haber recibido a raíz del cambio de puntaje de último minuto en el centro del debate por las medallas.

"Para aumentar la angustia, los ataques raciales no solicitados en las redes sociales son incorrectos y extremadamente dolorosos. He puesto mi corazón y mi alma en este deporte y estoy muy orgullosa de representar a mi cultura y mi país", dijo. "Nunca me desviaré de mis valores de competir con integridad, esforzarme por la excelencia, defender los valores del espíritu deportivo y las reglas que dictan la justicia. Me enorgullezco de animar a todos, independientemente del equipo o el país. Encontrar la alegría nuevamente ha sido un cambio cultural y me encanta ver a otros abrazarlo. Siento que les he dado a todos el permiso de ser auténticos con quienes son".

Chiles dijo que "ahora se enfrenta a uno de los momentos más desafiantes de mi carrera".

"Créanme cuando les digo que he tenido muchos. Enfrentaré este desafío como lo he hecho con otros, y haré todo lo posible para asegurar que se haga justicia. Creo que al final de este viaje, las personas que tienen el control harán lo correcto", dijo.

El futuro de su medalla aún está en juego

A pesar de la nueva evidencia en video presentada por el Equipo de Estados Unidos, el Tribunal de Arbitraje Deportivo informó a USA Gymnastics el lunes que su decisión de revertir la puntuación ganadora de la medalla de bronce de Jordan Chiles se mantendrá.

"Estamos profundamente decepcionados por la notificación", escribió USA Gymnastics en una publicación en X.

USA Gymnastics dijo que el TAS les notificó el lunes que las "reglas del tribunal no permiten que se reconsidere un laudo arbitral incluso cuando se presenten nuevas pruebas concluyentes".

Aun así, el equipo prometió seguir luchando, diciendo que "continuarán buscando todas las vías y procesos de apelación posibles, incluido el Tribunal Federal Suizo, para garantizar la puntuación, la ubicación y la concesión de la medalla justas para Jordan".

El debate sobre las medallas es ahora la controversia más importante del deporte desde los Juegos Olímpicos de 2000 en Sydney, el lugar del mayor escándalo en la historia de la gimnasia olímpica.

Chiles es la única gimnasta en la historia a la que se le ha quitado una medalla olímpica por razones distintas a la falsificación de edad o un control antidopaje positivo. Algunos de los problemas en Sydney se dieron en otros lugares.

Después de una investigación exitosa que aumentó su puntaje de dificultad, Jordan Chiles obtiene la medalla de bronce en la final de piso de gimnasia femenina.

A continuación, un vistazo a lo que sucedió y cuándo:

Jordan Chiles ve un cambio de puntuación de último minuto para asegurar la medalla de bronce

Chiles se clasificó tercera en el ejercicio de suelo femenino y compitió última en la final de ocho mujeres, donde el orden se determinó al azar de antemano.

La joven de 23 años terminó su rutina y obtuvo un 13.666, que la ubicó en el quinto lugar, detrás de las rumanas Ana Barbosu y Sabrina Maneca-Voinea con 13.700.

Cecile Landi, quien es la entrenadora personal de Chiles y también se desempeñó como entrenadora del Equipo de EEUU en París, apeló a los jueces para que se restableciera un elemento en la rutina de Chiles.

Los jueces aprobaron la apelación, aumentando la puntuación de Chiles en 0.1, lo suficiente para que Chiles ganara su tercera medalla olímpica de su carrera, junto con la plata por equipos que ganó en Tokio en 2021 y el oro por equipos que ayudó a Estados Unidos a capturar en París.

El equipo de gimnasia femenina de Estados Unidos llegó a París con un solo objetivo en mente, ya que buscaban la medalla de oro que se les escapó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Rumania apela la puntuación de Jordan Chiles

La Federación Rumana de Gimnasia pidió al TAS que revisara el procedimiento en torno a la apelación de Landi sobre la puntuación de Chiles.

Mientras que Barbosu se mantuvo relativamente callada después del incidente, Maneca-Voinea no lo estuvo.

Las pautas de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) requieren que los entrenadores presenten cualquier apelación de una puntuación dentro del minuto posterior a su publicación.

Usó sus cuentas de redes sociales para resaltar lo que creía que era una puntuación incorrecta durante su rutina. El panel de jueces le quitó 0.1 punto por salirse de los límites mientras giraba para iniciar un pase de volteretas.

La evidencia en video parecía indicar que el talón de Maneca-Voinea en realidad no pisó el límite. La federación rumana también pidió al TAS que restablezca 0.1 puntos a la puntuación de Maneca-Voinea por una sanción que le fue impuesta "sin fundamento".

Maneca-Voinea montó una agresiva campaña en las redes sociales, pidiendo justicia.

Barbosu pidió calma a principios de semana, culpando al panel de jueces y no a las gimnastas

El tribunal falla a favor de Rumania

El sábado, la TAS dictaminó que la solicitud del entrenador del equipo de EEUU, Landi, de que se añadiera 0.1 puntos a la puntuación de Chile se produjo fuera de la ventana de 1 minuto. El comité ad hoc del TAS escribió que la solicitud de Landi se produjo un minuto y cuatro segundos después de que se publicara la puntuación inicial de Chile.

El TAS escribió el sábado que se debería restablecer el orden de llegada inicial, con Barbosu en tercer lugar, la rumana Sabrina Maneca-Voinea en cuarto lugar y Chiles en quinto lugar. La organización añadió que la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) debería determinar la clasificación final "de acuerdo con la decisión anterior", pero dejó en manos de la federación la decisión sobre quién obtendría la medalla detrás de la ganadora de oro Rebeca Andrade de Brasil y la medallista de plata Simone Biles de EEUU.

Sin embargo, la solicitud sobre la puntuación de Maneca-Voinea fue denegada en parte porque su entrenador no apeló la puntuación en tiempo real durante la competencia.

Simone Biles, Suni Lee y Jordan Chiles del equipo de EEUU lideraron el marcador después de las barras asimétricas durante el all-around por equipos de gimnasia femenina el martes.

Chiles abandona las redes sociales

Chiles, que abandonó París después de la competición para volver a su casa en Estados Unidos, desapareció de las redes sociales poco antes de que se hiciera pública la decisión del TAS.

Chiles publicó en X poco después de la final que "es gracioso cómo algunas personas nunca pueden estar felices por alguien".

Pero en su historia de Instagram del sábado, la gimnasta olímpica publicó una serie de emojis de corazones rotos y dijo que "me retiraría de las redes sociales por mi salud mental".

La dos veces olímpica había sido objeto de ataques en sus diversas plataformas de redes sociales en los últimos días, y algunos críticos sugirieron que devolviera la medalla.

USA Gymnastics, en una declaración conjunta con el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, dijo que Chiles había sido objeto de "ataques constantes, absolutamente infundados y extremadamente hirientes en las redes sociales".

"Ningún atleta debería ser objeto de ese trato", se lee en parte de la declaración. "Condenamos los ataques y a quienes los participan, apoyan o instigan. Felicitamos a Jordan por comportarse con integridad tanto dentro como fuera de la pista de competición, y seguimos apoyándola".

La madre de Chiles, Gina Chiles, respondió a los críticos en una publicación, escribiendo que estaba "cansada" de los comentarios despectivos que se le hacían a Jordan.

"Mi hija es una atleta olímpica muy condecorada con un gran corazón y un nivel de deportividad que no tiene comparación", publicó Gina Chiles. "Y la están llamando cosas repugnantes".

Barbosu dejó en claro después de regresar a su casa en Rumania que no tenía ningún problema con Chiles.

"Solo quiero que todos sean justos, no queremos comenzar a criticar a otros atletas de ninguna nacionalidad", dijo Barbosu a los periodistas. "Nosotros como atletas no merecemos algo así, solo queremos rendir lo mejor que podamos y ser recompensados ​​en función de nuestro desempeño. Los problemas están con los jueces, con sus cálculos y decisiones".

La estrella estadounidense y dos veces campeona olímpica Simone Biles animó a Chiles, una amiga de toda la vida, a “mantener la frente en alto”.

La destacada atleta estadounidense y seis veces medallista olímpica Sunisa Lee intervino el sábado por la noche, poniendo la responsabilidad en los jueces y calificando el resultado de “inaceptable”.

Mira cómo Jordan Chiles ofrece un espectáculo durante la final del all-around por equipos femenino.

El COI dice que Chiles tendrá que devolver su medalla de bronce

La FIG dijo el sábado por la noche que respetaría la decisión del tribunal y elevaría a Barbosu de Rumania al tercer lugar. El Comité Olímpico Internacional confirmó el fallo el domingo, anunciando que reasignaría la medalla de la final del lunes.

La FIG dijo que si bien se restableció el orden inicial, dependía del COI determinar qué sucedería con las medallas.

El COI dijo en un comunicado que se pondría en contacto con el Comité Olímpico y Paralímpico de EEUU con respecto a la devolución del bronce de Chiles y trabajará con el Comité Olímpico Rumano para discutir una ceremonia de reasignación en honor a Barbosu.

La decisión está en línea con la forma en que el COI generalmente ve la asignación de medallas.

En los Juegos Olímpicos, el organismo rector de cada deporte administra la competencia y decide los resultados. El COI generalmente acepta ese resultado, una vez que se completan las apelaciones al TAS, y otorga formalmente las medallas. El Comité Olímpico de Estados Unidos anuncia sus planes de apelar.

“Creemos firmemente que Jordania se ganó legítimamente la medalla de bronce, y hubo errores críticos tanto en la puntuación inicial de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) como en el posterior proceso de apelación del TAS que deben abordarse”, afirma el comunicado del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos.

El comité reveló que planea apelar la decisión

“El error inicial se produjo en la puntuación de la FIG, y el segundo error se produjo durante el proceso de apelación del TAS, en el que el USOPC no recibió el tiempo ni la notificación adecuados para impugnar eficazmente la decisión”, afirma un comunicado del USOPC, que se publicó el domingo.

No estaba claro el proceso exacto que seguiría la apelación primero. Los dos lugares potenciales a los que el USOPC podría recurrir serían el tribunal más alto de Suiza, el Tribunal Suizo, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

USA Gymnastics publica nueva evidencia en video y pide que se revierta la decisión del tribunal

USA Gymnastics publicó un comunicado el domingo por la tarde diciendo que presentó "pruebas adicionales" al Tribunal de Arbitraje Deportivo, justo un día después de que el tribunal dictaminara revertir la puntuación de Chiles que le dio la medalla de bronce.

Según USA Gymnastics, nueva evidencia en video muestra la primera consulta sobre la puntuación de Chiles después de su actuación final en el suelo mucho antes del plazo de un minuto.

Según se informa, la evidencia en video muestra que la primera solicitud de Landi para presentar una consulta se produjo 47 segundos después de la publicación de la puntuación.

"La evidencia en video con sello de tiempo presentada por USA Gymnastics el domingo por la noche muestra que Landi primero presentó su solicitud de presentar una consulta en la mesa de investigación 47 segundos después de que se publicara la puntuación, seguida de una segunda declaración 55 segundos después de que se publicara originalmente la puntuación", se lee en el comunicado de USA Gymnastics.

"El material de video proporcionado no estaba disponible para USA Gymnastics antes de la decisión del tribunal y, por lo tanto, USAG no tuvo la oportunidad de presentarlo previamente".

USA Gymnastics dijo que envió una carta, junto con el video, solicitando al tribunal que revise su fallo y restablezca la puntuación de Chiles.