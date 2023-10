La final de la Liga Americana entre Texas Rangers y Astros de Houston

Con la puntería bien afilada por parte de sus bateadores, los Texas Rangers llegan a la final de la Liga Americana, crecidos y animados luego de barrer practicamente a las Mantarrayas de Tampa Bay en 3 juegos de 5 y de igual forma a los Orioles de Baltimore, el equipo con más triunfos en esta liga.

Pero del otro lado tenemos a los Astros de Houston, campeones actuales y quienes tienen mucha experiencia en finales y además fueron campeones del mundo en 2017 y campeones de la Liga Americana en el 2019 y 2021. Y de la Liga Nacional en el 2005. Es decir, tiene mucha experiencia.

Pero la rivalidad de ambos equipos texanos es inmensa, y todo pareciera indicar que los Texas Rangers quienes cobrarle la factura por haberlos eliminado en series divisionales en el pasado.

De hecho, en el último partido de los Texas Rangers se vieron muchas pancartas de aficionados queriendo que Astros le ganaran a los Mellizos de Minnesota. Los fans de los Vigilantes quieren "sacarse la espinita".

El que gane 4 de 7 partidos, será quien avance a la Serie Mundial contra el campeón de la Liga Americana que es disputada entre Arizona y Filadelfia.

Jose A. Herrera/Telemundo39.com

Cabe mencionar que Rangers y Astros se han enfrentado 264 veces y en esta temporada nunca se enfrentaron.

La gran expectación por esta final de la Liga Americana es porque ha pasado más de una década desde que los Texas Rangers no logran llegar a jugar en un campeonato. En el otoño de 2010 perdieron la Serie Mundial ante San Francisco Giants y en el 2011, ante St. Louis Cardinals.

Pero como dicen los veteranos narradores de este deporte: "En el beisbol todo puede pasar" y "Hasta que no caiga el out 27 no acaba el partido". Por eso coincido de que el béisbol es bien llamados por muchos: El Rey de los Deportes.