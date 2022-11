Los Dallas Cowboys sigue en la búsqueda de Odell Beckham Jr.

Jerry Jones y los Dallas Cowboys siguen en búsqueda del agente libre receptor abierto de la NFL, Odell Beckham Jr., luego de un incidente en el Aeropuerto Internacional de Miami durante el fin de semana. El entrenador en jefe de los Dallas Cowboys, Mike McCarthy, dice que el equipo sigue avanzando "a toda máquina".

El domingo, el Departamento de Policía de Miami-Dade anunció que Odell Beckham Jr. fue expulsado de un vuelo que se dirigía de Miami a Los Ángeles luego de un incidente antes de la salida.

Aparentemente, la tripulación de vuelo estaba preocupada por su salud y dijo que "parecía perder y perder el conocimiento" cuando se le pidió que se abrochara el cinturón de seguridad. Los asistentes de vuelo contactaron a las fuerzas del orden por temor a que Beckham Jr. estuviera "gravemente enfermo" y que su "condición empeorara" en el transcurso del vuelo.

Después de que el avión fuera desembarcado, los oficiales le pidieron a Beckham que saliera del avión y "lo hizo sin incidentes", dijo la policía.

El abogado de Beckham, Daniel Davillier, refutó la afirmación de que Beckham se negó a escuchar a la tripulación y dijo que estaba dormido con una manta sobre la cabeza antes de que le dijeran que tenía que abandonar el avión porque no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Agregó que Beckham estaba lidiando con un “asistente de vuelo demasiado entusiasta” que buscaba “probar que tenía la autoridad para sacar al Sr. Beckham del vuelo”.

Jerry Jones dice que "el comportamiento de Beckham no es un problema para él" cuando se le pregunta si el incidente del avión cambió la consideración del equipo.

"No, no lo hizo." dijo el martes por la mañana en la estación de radio 103.5 The Fan de Audacy. "Su compatibilidad general con el equipo, su juicio, su comportamiento no es un problema para él. Lo es para muchos, pero no para él… Es genuino, muy genuino. Muy competitivo, se siente confiado, se siente bien consigo mismo. Creo que respira confianza, pero sin embargo es muy, muy compatible".

Jones también dice que cree que Beckham Jr. encajaría muy bien en el equipo y que es muy importante que juegue este año.

"Creemos que encajaría muy bien con nosotros. Tenemos que hacer que juegue este año. Tenemos que tener este año. Es muy importante: las cosas que hacemos para que tenga un impacto este año. Entonces, este año tiene para ser una gran parte de esto… tenemos en mi mente, casi todo el espectáculo por delante. Tenemos que tener una situación en la que realmente podamos contribuir ahora".

Según los informes, los Cowboys son finalistas para firmar al tres veces Pro Bowler. Beckham tiene previsto reunirse con los Cowboys el lunes 5 de diciembre.

