Los Dallas Mavericks han dejado de tocar el himno nacional antes de cada partido en casa

MArk Cuban, propietario del equipo de baloncesto, Dallas Mavericks, dijo el martes que decidió, antes de que comenzara esta temporada, no tocar el himno nacional antes de los partidos en casa.

Los Mavericks jugaron sus primeros 10 partidos en casa de temporada regular sin fanáticos. Pero ahora, el club tuvo aficionados por primera vez en la victoria del lunes de 127-122 sobre Minnesota.

La directiva está permitiendo que 1,500 trabajadores esenciales vacunados asistan a los juegos de forma gratuita.

Cuban no dio más detalles sobre su decisión de no tocar el himno, diciendo que nadie se había dado cuenta. The Athletic informó por primera vez que Dallas había dejado de hacerlo.

El portavoz de la NBA, Tim Frank, dijo: "En las circunstancias únicas de esta temporada, los equipos pueden realizar sus operaciones previas al juego como mejor les parezca".

Cuban se mostró franco contra los críticos de los jugadores y entrenadores de la NBA arrodillados durante la ejecución de "The Star-Spangled Banner" cuando la temporada 2019-20 se reanudó el verano pasado.

El himno nacional previo al juego es un elemento básico de los deportes estadounidenses tanto a nivel profesional como universitario, pero es mucho menos común en eventos deportivos profesionales en otros países.