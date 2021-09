Mavs de Dallas requerirán cartilla de vacuna contra el COVID-19 o prueba negativa

El equipo de baloncesto, Dallas Mavericks van a pedir que todos los fanáticos que asistan a los juegos en el American Airlines Center esta temporada, muestren un comprobante de vacunación completa contra COVID-19, o que demuestren que se les tomó una prueba negativa 48 horas antes del juego, con ciertas excepciones.

Existen excepciones para los niños menores de 12 años que no están sentados a menos de 15 pies de la cancha. Dado que no pueden vacunarse, no están obligados a cumplir con los requisitos de la vacuna o de las pruebas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Sin embargo, todas las personas mayores de 2 años deben usar una máscara dentro de la arena a menos que coman o beban activamente, de acuerdo con el mandato de máscara del condado de Dallas.

De lunes a sábado de 7:30 a.m. a 4 p.m. en Ellis David Field House, 9191 S Polk Street.

El equipo dijo que a partir del 1 de octubre, los fanáticos pueden cargar los documentos deseados y registrarse siguiendo los pasos en MavsCheckin.com para ingresar sin problemas a la arena. Para aquellos que no tienen acceso a un teléfono inteligente, todos los asistentes deben traer una copia impresa o digital de los resultados negativos de la prueba o una tarjeta física de vacunación COVID-19.

Los Mavericks dijeron que tendrán personal en cada puerta de la AAC para verificar la prueba de las pruebas negativas y el estado de vacunación y que aquellos que no cumplan no podrán ingresar a la arena.

Se pueden encontrar más detalles en el sitio web de los Mavs, en su página de Protocolos de salud y seguridad 2021-2022.

Los Dallas Mavericks tuvieron su tradicional día de medios previo al arranque de la pretemporada 2021-22. Aquí un resumen.

El miércoles, el escolta de los Mavericks, Trey Burke, dijo a los periodistas después de la práctica que aún no ha recibido la vacuna.

De acuerdo con las políticas de la NBA, los jugadores que no hayan recibido la vacuna COVID-19 serán evaluados con mucha más frecuencia que sus colegas vacunados y enfrentarán una gran cantidad de otras restricciones.

El inicio de pretemporada de los Mavs es el miércoles 6 de octubre contra los Utah Jazz.