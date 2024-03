Mike Tyson vs. Jake Paul: lo que debes saber sobre la venta de boletos para la pelea

La leyenda del boxeo Mike Tyson volverá a subir al ring el próximo mes de julio para enfrentarse al YouTuber convertido en boxeador, Jake Paul en el estadio AT&T con capacidad para 80,000 persona en Arlington, Texas.

La pelea de alto perfil entre "El hombre más malo del planeta" y "El niño problemático" se transmitirá por Netflix.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Tyson tendrá 58 años cuando se enfrente a Paul, de 27 años. Han pasado casi 20 años desde que Tyson concluyó su carrera profesional, que tuvo un récord de 50-6 con 44 nocauts. El excampeón de peso pesado se enfrentó recientemente a Roy Jones Jr. en un combate de exhibición en noviembre de 2020 que terminó en un controvertido empate.

Mientras tanto, Paul cuenta con un récord de 9-1 con seis nocauts en su carrera en el boxeo. Sus oponentes van desde luchadores de MMA como Anderson Silva hasta boxeadores como Tyron Woodley. Incluso se enfrentó al exjugador de la NBA Nate Robinson en la cartelera de Tyson vs. Jones Jr.

Pero ahora Paul estará en el evento principal mientras lucha contra uno de los grandes de todos los tiempos del deporte.

Entonces, la preguntsa es ¿ Ya están disponibles las entradas para la pelea de Tyson vs. Paul de este verano? Esto es lo que debe saber:

Un comunicado del AT&T Stadium sobre la pelea decía: "la información sobre las entradas estará disponible en una fecha posterior". Los fanáticos pueden registrarse para obtener una entrada en preventa a través de Most Valuable Promotions. Siga este enlace.

Ya hay boletos a la venta en el mercado secundario Vivid Seats, aunque la mayoría se realiza a través de su servicio "Seat Saver" que es un "servicio similar a un conserje para que nuestros fanáticos acérrimos localicen y bloqueen boletos tan esperados antes de que se agoten".

Vivid Seats dice que "los boletos reservados a través de Seat Saver aún no son propiedad del vendedor, pero los obtendrá después de realizar su pedido", y agrega que "se garantiza que los boletos estarán ubicados dentro de la sección o rango específico o comparable mencionado, aunque su ubicación exacta (fila y asiento) no se puede garantizar y no se sabrá hasta que reciban las entradas en la taquilla del lugar, el equipo o el artista".

¿Cuánto cuestan las entradas de Mike Tyson vs. Jake Paul?

Los asientos más baratos listados en Vivid Seats el jueves por la noche costaban $203 cada uno, sin incluir tarifas, y estaban ubicados en el nivel 400, que es el nivel más alto del AT&T Stadium.

Mientras tanto, los asientos más caros se cotizaban por 8,575 dólares, sin incluir tarifas.

¿Cuándo es el combate de boxeo entre Mike Tyson y Jake Paul?

Tyson y Paul se enfrentarán el sábado 20 de julio en la casa de los Dallas Cowboys. La hora del evento está por determinarse.