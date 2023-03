De infarto: Puerto Rico logra triunfo sobre República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol

Puerto Rico se jugó la vida este miércoles y dominó 5-2 a la novena dominicana en un partido de infarto en el Clásico Mundial de Béisbol.

El Team Rubio consiguió su boleto del Grupo D a los cuartos de final del torneo.

El veterano relevista de los Reds de Cincinnati, Fernando Cruz fue el abridor por la escuadra boricua. Mientras, el bayamonés y bateador designado Christian Vázquez fue quien abrió la tercera entrada para los boricuas con un cuadrangular.

VICTORIA AGRIDULCE

Tras finalizar el partido, Edwin "Sugar" Díaz al parecer sufrió una lesión y fue sacado en silla de ruedas del terreno, paralizando la celebración de los boricuas.

A eso de las 11:00 de la noche, el dirigente Yadier Molina indicó que aún esperaban por los exámenes de los médicos y entiende que se lastimó la zona derecha de la rodilla. Además, pidió oraciones para su familia en este amargo momento.

JUEGO HISTÓRICO ANTE ISRAEL

Puerto Rico se sitúa segundo en el Grupo D tras dos triunfos en el torneo, ante Nicaragua e Israel, el último el lunes, y una derrota, sufrida el domingo frente a la selección de Venezuela.

El dirigente de la selección boricua Yadier Molina consideró que la novena puertorriqueña se encuentra en "una buena posición".

"¡Un juego pa' la historia!" y "¡Orgullosos de ser puertorriqueños!", fueron las frases utilizadas por la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) en sus redes sociales para describir el partido.

"Luego de lo que pasó con Venezuela, venir agresivo y ganar este juego en la forma en que lo ganamos es espectacular", dijo Molina, según las declaraciones publicadas este martes en la prensa local.

Cuatro lanzadores se combinaron para tirar ocho episodios perfectos, encabezados por el derecho José de León, quien cubrió las primeras 5.2 entradas para establecer un nuevo récord de entradas impecables para un lanzador en un juego del torneo.

"Tener un momento como este después de todos los obstáculos que yo he pasado en mi carrera, lo hace cien veces más especial. Todavía no me lo creo, estoy viviendo un sueño", afirmó De León a la prensa, según el vídeo publicado por la FBPR.