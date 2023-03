Temporada de béisbol regresa al Metroplex con suculentos nuevos platillos

¿Se atrever a comerse una hamburguesa Boomstick de 2 pies? o ¿que tal una costillas de maíz?

Estos y otros platillos estarán en el Globe Life Field para la temporada 2023 de los Texas Rangers, una tradición gastronómica que motiva a muchos a romper la dieta.

Esta temporada, el equipo y el socio de servicio de alimentos Delaware North presentarán The Boomstick Burger, Brisket Croissant, Corn Ribs, Flamin Hot Cheetos Pretzel, Pizza Dawwg y un PLT Sandwich vegano. Los detalles de cada uno de los elementos se encuentran a continuación.

The Boomstick Burger: Esta es una nueva versión del icónico hot dog de 2 pies de largo. Esta es una hamburguesa de carne Nolan Ryan de 2 pies cubierta con Texas Chili Company, queso Rico's Nacho y jalapeños. Aros de cebolla crujientes, muy parecidos a los Boomstick original, y servido en un pan recién horneado. Diseñado para alimentar hasta cuatro personas. Disponible en el stand de Texas 24 en la Sección 132 por $34.99.

Brisket Croissant: Piezas generosas de Nolan Ryan Beef Brisket ahumado en casa se enrollan a mano entre capas de masa de croissant con mantequilla y se hornean hasta que estén doradas. Cubierto con un glaseado estilo dona de Sweet Baby Ray. Disponible en el stand de Sweet Baby Rays en las Secciones 3, 123 y 230 por $9.99.

Costillas de maíz: Maíz dulce fresco en la mazorca dividido en "costillas" para chuparse los dedos, mezclado con crema de lima picante y cubierto con queso cotija y especias Tajín. Disponible en las ubicaciones de concesión en las Secciones 3, 121 y 230 por $9.99.

Flamin Hot® Cheetos Pretzel: Un suave pretzel de masa fermentada al estilo Bavaria sumergido en Flamin Hot® Cheetos Cheetle y luego cubierto con Flamin Hot® Cheetos triturados. Disponible en las ubicaciones de concesión en la Sección 3, 12, 121, 208 y 233 por $8.99.

Pizza Dawwg: un perrito caliente de carne Angus de Texas Chili Company cubierto con marinara, queso mozzarella y pepperoni, y luego horneado a la perfección dorada y burbujeante. Disponible en las ubicaciones de concesión en las Secciones 3, 133 y 214 por $11.99.

El Sándwich PLT: Un toque vegano en un sándwich clásico que presenta un champiñón portabella a la parrilla glaseado con balsámico cubierto con lechuga bibb y rodajas de tomate. Servido en pan vegano recién horneado con mayonesa vegana. Disponible en el Stand Visiting Vegan en la Sección 101 por $14.99.

Ni siquiera tiene que levantarse de su asiento para disfrutar de los nuevos elementos del menú. El parque está expandiendo los pedidos móviles a todos los asientos a través de la aplicación MLB Ballpark. Sin perder un momento del partido, los fanáticos pueden pedir comida y bebidas a través de la aplicación y recibirlos directamente en su asiento.

Si las nuevas adiciones al menú no fueran suficientes, está Arlington Eats (Sección 101) que rota cinco restaurantes populares de Arlington a través de un espacio compartido los juegos de los viernes, sábados y domingos. Este año The Tin Cup y Cartel Taco Bar se unen a Ella B's, Prince Lebanese Grill y Sugar Bee Sweets Bakery.

Hurtado Barbecue, que se presentó en Arlington Eats en 2022, ahora es el socio oficial de BBQ en Globe Life Field y tiene una ubicación independiente en la Sección 141 donde servirán costillas de res y pechuga de tres maneras: elotes, nachos y sándwiches.

7-Eleven servirá una variedad de sabores Slurpee (Secciones 101, 205) y Big Bite Pizza (Secciones 133, 214).

Express Grill (Secciones 108, 124) estará equipado con la tecnología Just Walk Out de Amazon y Amazon One. Express Grill ofrecerá hamburguesas con queso, perros calientes, salchichas, perros de maíz, cerveza, agua mineral, refrescos, papas fritas, agua, dulces y artículos diversos.

El día inaugural es el jueves y los Rangers recibirán a los Filis de Filadelfia. El primer lanzamiento es a las 15:05. y las ceremonias previas al juego comienzan alrededor de las 2:30 p.m.