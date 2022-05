Tiger Woods se retira tras la peor ronda de su carrera en el Campeonato PGA

CHICAGO - El estadounidense Tiger Woods se retiró el sábado del Campeonato de la PGA tras acabar la tercera jornada de competición con 79 golpes, nueve sobre par, lo que supuso la peor actuación de su carrera en este 'major'.

Woods, cuatro veces campeón del Campeonato de la PGA, había reconocido al acabar su ronda que no estaba seguro de competir el domingo y confirmó horas después su retirada, informó el PGA Tour en una nota.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El golfista estadounidense, que disputaba su segundo torneo de la temporada tras el Masters de Augusta, estuvo visiblemente condicionado por el dolor en la pierna que se fracturó el año pasado en un grave accidente de carretera.

No podía moverse con soltura y las bajas temperaturas en el Southern Hills Country Club de Tulsa, Oklahoma agudizaron sus dolores.

"Tengo dolor, eso es un hecho", aseguró Woods al acabar su ronda.

"No he jugado bien, no golpeé bien la bola y no empecé como necesitaba. (...) No pude parar de hacer 'bogeys', no hice nada bien. No tuve muchos buenos golpes y, de paso, terminé con números altos", agregó.