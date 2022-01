¿Se retira Tom Brady? Personas cercanas rechazan reportes de jubilación

Después de todo, Tom Brady no lo ha puesto punto final a su carrera. Al menos no todavía.

ESPN informó el sábado que el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers se retiraba después de 22 temporadas en la NFL. Pero según fuentes cercanas a Brady, incluido su agente Don Yee, el hombre de 44 años sigue indeciso sobre su futuro.

"Entiendo la especulación anticipada sobre el futuro de Tom", escribió Yee en un comunicado. "Sin entrar en la precisión o inexactitud de lo que se informa, Tom será la única persona que expresará sus planes con total precisión. Él conoce las realidades del negocio del fútbol y el calendario de planificación mejor que nadie, por lo que debería ser pronto".

Brady también contactó al gerente general de los Buccaneers, Jason Licht, y le dijo que no había tomado una decisión sobre el retiro, según Mike Silver de Bally Sports y Rick Stroud del Tampa Bay Times.

Jeff Howe de The Athletic agrega que Brady le dijo a los Bucs que "ni siquiera está cerca" de una decisión.

Además, la marca TB12 de Brady eliminó su tuit reconociendo la noticia de la jubilación. Y para colmo, Tom Brady Sr. le dijo a KRON4 News que su hijo no se jubila y que ESPN "comenzó a circular un rumor sin fundamento".

El anuncio del retiro de Brady fue dado a conocer también por la NFL a través de un mensaje en sus redes sociales.

Brady, quien pasó los primeros 20 años de su carrera con los New England Patriots, había dicho durante años que planeaba jugar hasta los 45 años.

Brady, quien cumplirá 45 años el 3 de agosto, ya superó a todos los jugadores de su propia clase en el draft del 2000, cuando los Patriots lo seleccionaron en el puesto 199 en la primera temporada de Bill Belichick. También ha sobrevivido a todos los jugadores reclutados en 2001, 2002 y 2003.

Brady lideró la liga tanto en yardas aéreas (5,316) como en touchdowns aéreos (43) en 2021, la segunda vez en su carrera que lidera la NFL en ambas categorías en la misma temporada (2007).

Brady se retira como el líder de todos los tiempos de la NFL en yardas aéreas (84 520), touchdowns aéreos (624) y pases completos (7263). Brady se retira después de 47 juegos de playoffs en su carrera, la mayor cantidad de todos los tiempos y 15 más que el siguiente jugador más cercano, su excompañero de los Patriots, Adam Vinatieri. Sus 318 apariciones en la temporada regular son la séptima mayor cantidad de todos los tiempos.

Brady había estado intentando llevar a los Buccaneers a títulos consecutivos de Super Bowl, algo que ningún equipo había logrado desde los Patriots de Brady en 2003-04.

En 285 apariciones con New England, incluidas 283 aperturas, Brady tuvo una marca de 219-64, más 30-11 en la postemporada y 6-3 en los Super Bowls. Ganó los honores de MVP con los Patriots en 2007, 2010 y 2017, aunque no ganó el Super Bowl en ninguna de esas temporadas. Brady fue MVP en los Super Bowls XXXVI, XXXVIII, XLIX y LI con New England y LV en Tampa Bay.

