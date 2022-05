Vetan a 2 fans de los Dallas Mavericks tras incidente con la familia de un jugador de los Phoenix Suns

La directiva del equipo Mavericks de Dallas, informaron que dos fanáticos tienen prohibido el acceso al American Airlines Center hasta el próximo año después de intentar dar "abrazos no deseados" a miembros de la familia de Chris Paul, de los Soles de Phoenix durante el Juego 4 de la serie.

Parte del incidente fue capturado en un video ampliamente visto en las redes sociales y grabado por el fanático de los Mavs, Barry McCary.

McCary, que ama tanto los deportes que hasta abrió una tienda de ropa retro en Deep Ellum, dice que lo que presenció el domingo en el Juego 4 nunca estará de moda.

Dice que escuchó lo que pensó que era el padre de Chris Paul hablando con el guardia de los Suns durante una interrupción del juego durante la serie de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

McCary dice que no sabía exactamente qué estaba pasando en ese momento, así que sacó su teléfono.

“Como puede ver, él (Paul) está tratando de abrirse camino en el grupo del equipo hasta que ve al adolescemye probablemente justo en el momento en que saltó”.

El equipo inicialmente reconoció que estaba investigando un incidente relacionado con el comportamiento inapropiado de los fanáticos y proporcionó una declaración actualizada el lunes:

“La seguridad y los ejecutivos de American Airlines Center y Dallas Mavericks han concluido la investigación sobre el incidente que involucra a la familia Paul. Dos fanáticos rebeldes intentaron dar abrazos no deseados y conversar con miembros de la familia Paul en la explanada pública del American Airlines Center. La seguridad respondió de inmediato una vez que la familia lo notificó, y los fanáticos fueron rápidamente expulsados del juego. Los fanáticos involucrados en el incidente no podrán regresar a la arena hasta 2023”.

Por su parte, el entrenador de los Phoenix Suns, Monty Williams, dijo que la NBA debería considerar tener una sección especial en las gradas reservada para las familias de los equipos visitantes a raíz del acoso a la familia de Chris Paul.

“Es difícil, porque está sucediendo cada vez más”, dijo Williams el lunes en la práctica. “Las situaciones están llegando a un punto en el que realmente siento que las familias, que están allí para apoyar a sus seres queridos, necesitan un poco más de protección. Ya sea que tengamos que darle a esta gente una sección, una suite, algo hay que hacer.

“Porque no podemos esperar a que llegue a un nivel o dos más alto, antes de hacer lo que tenemos que hacer. Ayer fue innecesario'', precisó.

Williams dijo que no sabía el alcance del acoso en tiempo real porque el juego aún se estaba jugando.

Después del juego, Paul tuiteó: “Quiero multar a los jugadores por decir cosas a los fanáticos, pero los fanáticos pueden poner sus manos sobre nuestras familias”. También añadió una palabrota.

Paul no habló con los medios después de la práctica del lunes.

¿Qué está haciendo la NBA para prevenir conflictos?

La NBA ha tenido varios momentos de conflicto entre los fanáticos y los jugadores o sus familias en las últimas temporadas, incluido un incidente a principios de esta temporada cuando LeBron James hizo que dos fanáticos fueran expulsados en un juego en Indiana.

El alero de los Suns, Cam Johnson, dijo que una situación similar ocurrió en Milwaukee la temporada pasada durante las Finales de la NBA cuando su novia recibió un golpe en la nuca y le derramaron cerveza encima. Johnson dijo que no se enteró hasta después del partido.

“Fue una especie de gran escena”, dijo Johnson. “Realmente me frustró”.

Johnson dijo que la seguridad en Milwaukee manejó la situación y que el aficionado fue expulsado.

“Gran parte de la responsabilidad tiene que recaer en los fanáticos”, dijo Johnson. “Simplemente no pueden actuar de esa manera. No hay otra forma de evitarlo. Tienes que abordar el problema con el problema real. Es que un fan no puede acercarse a la madre de alguien y acosarlo”.

El domingo, los Mavericks vencieron a los Suns 111-101 e igualaron la serie al mejor de siete 2-2. Paul salió del juego por falta en el último cuarto. El quinto juego es el martes por la noche en Phoenix.

“Tengo que enfatizar que no creo que esto sea indicativo de los fanáticos en Dallas”, dijo Williams. “Están animando a su equipo. Nunca he tenido este tipo de incidentes en esa arena, incluso volviendo al antiguo lugar, Reunion Arena, nunca”.

