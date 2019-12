Alguacil: Mujer acusada de ataque racista atropella a otro menor

IOWA — Una mujer de Iowa que le dijo a la policía que atropelló intencionalmente a una adolescente porque creía que era mexicana, ha sido acusada de arrollar con su vehículo a un niño de 12 años que resultó lesionado.

Nicole Franklin, quien también usa el nombre de Nicole Marie Poole, fue acusada el lunes por la policía de Des Moines de intento de homicidio con relación a un incidente de tránsito del 9 de diciembre ocurrido menos de una hora antes de otro percance vial en los suburbios de Clive, Iowa.

En el cargo más reciente, Franklin fue acusada de salirse del camino, subirse a una banqueta y atropellar al menor en un complejo de apartamentos en Des Moines. El niño sufrió lesiones menores.

En el otro incidente, la mujer fue acusada de intento de homicidio después de que una camioneta atropelló a Natalia Miranda mientras la joven de 14 años caminaba hacia la escuela para ver un partido de basquetbol. Miranda sufrió una conmoción cerebral y golpes fuertes, por lo que estuvo hospitalizada dos días.

Franklin hizo declaraciones despectivas acerca de los hispanos durante un interrogatorio de la policía, en el que reconoció haber arrollado intencionalmente a la adolescente.

Por otro lado, la mujer fue acusada el domingo de agresión en violación de los derechos individuales y de operar un vehículo estando intoxicada con alcohol, un segundo cargo. Los cargos se aplicaron después de que presuntamente acudió a un minisúper, donde le arrojó mercancía al dependiente y lanzó insultos raciales contra él y contra los clientes.

Su abogado no respondió el lunes a una llamada de The Associated Press.

Domingo García, presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, pidió el domingo que se acusara a Franklin de crimen de odio por el ataque a Miranda.

Por su parte, Joe Henry, presidente de la sucursal del grupo en Des Moines, hizo la misma exhortación que García, y le dijo al periódico The Des Moines Register que sería un error si los fiscales no la acusan de un crimen de odio.

“Daría luz verde a cualquiera para hacer este tipo de cosas tan terribles”, dijo Henry.

John Sarcone, fiscal del condado Polk, dijo que el cargo de crimen de odio es agravante de otros, tales como incendio provocado y agresión, pero no es aplicable para intento de homicidio.

“Podría sonar bien, pero no ayuda en nada”, dijo Sarcone. “Cuando sea apropiado agravar el cargo, lo haremos”.