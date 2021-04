Cartel Jalisco Nueva Generación critica al gobernador, amenaza a funcionarios de Baja California

TIJUANA – Surge un video donde un grupo armado, que dice ser del cártel Jalisco Nueva Generación, crítica al gobernador de Baja California y amenaza a una serie de altos funcionarios de seguridad en el estado y Tijuana. No emitimos las escenas porque no queremos darle publicidad al grupo criminal y tampoco generar terror entre la población.

El gobernador Jaime Bonilla, ante esto dijo a TELEMUNDO 20 que no tiene miedo, sin embargo, confirmó que el video es real e incluso aseguró que quien lo había orquestado era Jorge Hank, candidato a la gubernatura del PES en Baja California.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Es un video que para mí tiene todos los tintes políticos”, señaló, Jaime Bonilla

El video con duración de cuatro minutos y medio, donde se observa a 12 hombres fuertemente armados, que portaban chalecos con las iniciales de CJNG, le dicen al gobernador que se ponga a trabajar y amenazan a varios funcionarios.

El viernes 2 de abril, el mandatario dijo que uno de los hombres más poderosos de Baja California está detrás del video

¿Mencionó que Hank podría ser el líder del cártel Jalisco Nueva Generación? “Definitivamente, este, porque están señalados gentes que trabajan con él ser participantes de ese cártel según las investigaciones de la fiscalía, entonces obviamente Hank tiene mucha mano, sino es el líder, es el que indirectamente lo controla”, respondió, el gobernador de Baja California a TELEMUNDO 20.

Recalcó que el video había sido analizado por la fiscalía y que encontraron similitudes

“Es una frase que Jorge Hank, ha usado mucho que él no se pelea, que no pelee”, dijo, Bonilla.

Este grupo que se identifica como gente del narcotraficante “El Mencho” le pide a Bonilla que deje de estar peleando.

“Eso de que me regañe o me aconseje un cártel de que no me esté peleando, pues de cuando acá están tan interesados, porque no cobre el agua”, agregó el gobernador

Bonilla señala a Hank pero no mostró pruebas, TELEMUNDO 20, solicitó una entrevista con el candidato Jorge Hank quien busca ser gobernador de Baja California, su equipo de comunicación aseguró que no emitirían ningún comunicado al respecto, pues no pretendían seguir con el juego del gobernador Bonilla.

Al fiscal general de Baja California, en el video le dicen directamente “Acuérdate que ustedes son de Tijuana y tienen su zona de confort aquí, no quieran perder su tranquilidad y su vida”

¿Cómo pedirle a la comunidad que se sienta segura, cuándo incluso a ustedes, se sienten los grupos criminales con confianza de amenazarlo?

“Pues mira, si vemos Baja California es un estado tranquilo, si se dan los homicidios, 99 te puedo decir de las víctimas de homicidio, tienen antecedentes del narcomenudeo”, dijo al respecto, el fiscal general de Baja California, Guillermo Ruiz.

Hiram Sánchez, fiscal central en baja california, en el video, también es acusado y le dicen “dejen de estar recibiendo dinero del cártel de Sinaloa y el cártel Arellano Félix”

¿La fiscalía no está recibiendo dinero de ningún cártel? “De ninguno”, aseguró Hiram Sánchez, fiscal central de Baja California.

Misma advertencia para el nuevo secretario de seguridad de Tijuana, Pedro Cruz, quien dijo había que revisar las fuentes durante la conferencia matutina que realiza Jaime Bonilla

“Todas las líneas que aparecen ahí se tienen que investigar de manera objetiva y en lo particular yo siento que estoy haciendo el trabajo para lo que estoy aquí”, aseguró Pedro Cruz, secretario de seguridad en la ciudad de Tijuana.

Y mientras el video circula por internet, amenazando la vida de cada uno de los mencionados, el gobernador dice se siente tranquilo y señala que él no viaja en carros blindados y sigue su rutina habitual.

“Aunque ya a Jorge Hank se le ha señalado por crímenes y si es una persona que tiene la capacidad para hacerlo, pero yo creo que no es tonto a estas alturas, no creo que tenga la protección del gobierno federal como lo tuvo antes”, reiteró el gobernador de Baja California.

La fiscalía aseguró que iniciarán una carpeta de investigación para localizar a los responsables de dicho video y así lograr ponerles a disposición de las autoridades, donde Jaime Bonilla, agregó que de momento la única alternativa como un gobierno estatal es pedir apoyo de la fiscalía federal para que venga e investigue al crimen organizado en la región de Baja California.