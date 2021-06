IRS: nuevas herramientas para administrar pagos del Crédito Tributario por Hijos

El IRS anunció el martes que lanzó de forma oficial sus dos portales para el reclamo del Crédito Tributario por Hijos, lo que incluye una nueva herramienta que ayuda a las familias a determinar si cumplen los criterios para obtener la ayuda.

El nuevo Asistente de elegibilidad del Crédito tributario por hijos (en inglés) permite a las familias responder a una serie de preguntas para determinar rápidamente si califican para el crédito por adelantado.

El Portal de actualización del Crédito tributario por hijos (en inglés) permite a las familias verificar su elegibilidad para los pagos y, si así lo desean, cancelar la inscripción u optar por no recibir los pagos mensuales para que puedan recibir una suma global cuando presenten su declaración de impuestos el próximo año.

El nuevo portal, denominado Portal de Actualización del Crédito Tributario por Hijos, te permitirá verificar si tu familia califica para el crédito fiscal, además de que puedes optar por no recibir ningún pago este año para obtener el total en 2022. La agencia tributaria informó en un comunicado que una versión en español estará disponible muy pronto.

El Asistente de Requisitos de Crédito Tributario por Hijos es la segunda nueva herramienta del IRS para guiar a las familias a determinar si califican para los pagos. La semana pasada, el IRS abrió el primer portal para ayudar a aquellos que no están obligados a presentar declaraciones de impuestos sobre la renta a inscribirse para los pagos mensuales.

El primer pago de crédito se emitirá el 15 de julio y, para ayudar a las familias a prepararse para los pagos, el IRS envió una carta este mes a 36 millones de hogares, esto para notificarles que pueden calificar para un pago. La carta es parte de un acercamiento del IRS y la Casa Blanca que incluye el sitio web childtaxcredit.gov con más información sobre los fondos.

CÓMO USAR LA NUEVA HERRAMIENTA DIGITAL

El Portal de Actualización del Crédito Tributario por Hijos ahora te permite optar por no recibir los pagos mensuales del crédito tributario por hijos. Eso significa que en lugar de recibir pagos mensuales de, digamos, $ 300 para un hijo menor de 6 años, puedes esperar hasta presentar la declaración de impuestos de 2021 en 2022 para recibir la suma global de $ 3,600.

Para hacerlo, solo debes visitar el portal y hacer click en ‘Dar de baja de Pagos anticipados' (Unenroll form Advance Payments). Luego deberás iniciar sesión con tu nombre de usuario del IRS o cuenta ID.me. En la página, si cumples los criterios, verás una opción para cancelar los pagos.

Puedes optar por no participar en cualquier momento, pero ten en cuenta que debes optar por no participar al menos tres días antes del primer jueves del mes en el que se excluye los pagos. Para el pago del 15 de julio, deberás cancelar la suscripción antes del 28 de junio. Una vez que canceles la suscripción, no podrás volver a participar hasta septiembre.

Es posible que desees cancelar tu inscripción en el programa de pago mensual anticipado ante un posible cambio de circunstancias o si los pagos mensuales parciales interfieren en tu planificación fiscal. Las familias que generalmente deben dinero al IRS cuando presentan sus impuestos pueden usar el crédito completo el próximo año.

PORTAL PARA LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS

La Herramienta de Registro de no Contribuyentes, que el IRS lanzó la semana pasada, permite presentar una declaración de impuestos a los estadounidenses que en general no presentan impuestos. Esta herramienta puede ser utilizada por familias de bajos ingresos que ganan muy poco para haber presentado una declaración de impuestos de 2020 pero que necesitan notificar al IRS de los hijos calificados nacidos antes de 2021.

Con la herramienta para no declarar, podrá presentar electrónicamente un formulario de impuestos simple con el IRS con suficiente información para que la agencia lo detecte.

No debes utilizar esta herramienta si debes presentar una declaración de impuestos pero aún no lo has hecho. Además, no uses esta herramienta si ya presentaste una declaración de impuestos de 2020 o si reclamaste a todos tus dependientes en una declaración de 2019.

Para utilizar la herramienta, las familias deben tener una residencia principal en los EEUU durante más de la mitad del año. Para registrarse, los padres deben tener a mano sus datos personales, incluida una dirección de correo electrónico, números de seguro social para dependientes y un número de ruta de cuenta bancaria.

AVISO: El IRS recomienda usar el portal en una computadora portátil o de escritorio, no en un teléfono. Si bien la herramienta no es compatible con dispositivos móviles, según The Washington Post, puedes acceder a ella desde un navegador en tu teléfono inteligente. Además de solicitar una dirección de correo electrónico, debes conocer tu estado civil para efectos de la declaración y otra información relacionada con los impuestos, que, como no declarante, es posible que no tengas a mano. La herramienta tampoco está disponible en español.

Ten en cuenta que el IRS puede tardar hasta 48 horas en confirmar tu dirección de correo electrónico, y otras 48 horas después de enviar tu información para que el IRS la acepte.

1. Para comenzar, crea una cuenta si aún no tienes una. Necesitarás una dirección de correo electrónico para confirmar tu información.

2. En la página siguiente, llamada "Complete sus formularios de impuestos", ingresa tu información, incluido tu estado civil para efectos de la declaración y los detalles sobre los dependientes. Debido a que este portal es una actualización de la herramienta que los no declarantes utilizan para reclamar cheques de estímulo, puedes agregar información sobre esos pagos, denominada "Crédito de reembolso de recuperación" en el formulario. Agrega tu información bancaria para recibir tus pagos electrónicamente en lugar de por correo. Toca el botón ‘Continuar’ al paso 2 cuando estés listo.

3. En esta página, llamada "E-File Your Tax Forms", deberás proporcionar tu ingreso bruto ajustado, o AGI, y firmar el formulario electrónicamente. Cuando termines, toca el botón Continuar a archivo electrónico para enviar tu información.

¿QUÉ HACE EL ASISTENTE DE REQUISITOS DE CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS?

El nuevo asistente permite a las familias responder una serie de preguntas para determinar rápidamente si califican para el crédito anticipado. Esto puede ser útil para las familias que no han recibido una carta del IRS confirmando que cumplen los criterios.

El IRS debe tener tu información antes del 15 de julio.

A través de los portales de este verano, las familias de los contribuyentes podrán indicar cambios en las circunstancias de la vida desde la última vez que presentaron sus impuestos, como un cambio en los ingresos o el estado de la custodia de los hijos. Por ejemplo, si tuviste pérdida de ingresos este año, debes informar al IRS sobre esos cambios para que puedas obtener la cantidad correcta.

Si tuviste o tendrás un nuevo bebé este año, el IRS también debe saberlo para que puedas recibir tu pago de hasta $ 3,600 por ese niño. Lo mismo ocurre para los niños adoptados.

Además, si has obtenido la custodia total de tu hijo, serás tú el que reciba el dinero.

Ten en cuenta que los padres que tienen la custodia compartida no recibirán un pago cada uno. Esto es importante para los sobrevivientes de violencia doméstica, según los comentarios durante una audiencia de supervisión del IRS por parte de Nina Olson, directora ejecutiva del Centro de Derechos del Contribuyente.

El "portal de cambio de circunstancias debería permitirles ingresar su cambio de estado civil y también dónde están los niños", dijo Olson.