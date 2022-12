Alegría multiplicada: hospital da la bienvenida a 4 pares de gemelos en 12 horas

Un grupo de nuevos padres en el Valle de San Gabriel puede que no duerman mucho esta semana.

Se están acostumbrando a tener nuevos paquetes de alegría después de que nacieran cuatro pares de gemelos en 12 horas en el Centro Médico Kaiser Permanente en Baldwin Park el miércoles pasado.

Entre las nuevas madres y los nuevos padres, Evelyn Anguiano-Gómez y Alfredo Gómez de La Puente están empapándose de cada momento feliz con sus nuevas hijas, Emberlyn e Isabelle.

El hospital no solo compartió la agradable noticia, sino que también compartieron fotos de los recién nacidos a las que llamaron “Dos lindos”.

“Cuatro pares de gemelos nacidos el mismo día en el mismo lugar, eso no es algo que suceda todos los días”, dice Gómez. “Cuando nos lo contaron, al principio me sorprendió”.

Anguiano-Gómez recuerda que el personal del hospital también estaba emocionado de dar la bienvenida a los gemelos.

“Todos en el quirófano estaban esperando para hacer historia con nosotros”.

Los padres primerizos son testigos de que realmente se necesita un pueblo para criar a los niños, ya que reciben ayuda de familiares, amigos y compañeros de trabajo.

“Las bendiciones que recibieron los bebés desde el primer día han sido increíbles”, explica la nueva mamá. “Esperamos que continúen recibiendo estas bendiciones a lo largo de sus vidas”.

Otros mellizos nacidos en el hospital son Lorenza y Valentina Huerta de West Covina, y Ava Marie y Andrés Ángel Vargas III de Chino.

