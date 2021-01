California reanuda el uso de vacuna de Moderna tras varios casos de reacciones alérgicas

LOS ANGELES - Las autoridades sanitarias de California declararon como seguro comenzar a usar de inmediato un lote de dosis de la vacuna Moderna contra el coronavirus después de que los funcionarios instaron a detener las inyecciones y ordenaron una revisión después de que varias personas se enfermaran.

La decisión del miércoles libera más de 300,000 dosis para condados, ciudades y hospitales que luchan por obtener suministros de la vacuna, en momentos en que el estado rompió la marca de 3 millones de contagios de COVID-19 y es el segundo estado del país con mayor número de muertes a causa de la enfermedad.

El Departamento de Salud Pública del estado instó el domingo a detener el uso de un lote específico de la vacuna de Moderna después de que menos de 10 personas que recibieron inyecciones en un sitio de vacunación de San Diego necesitaron atención médica, posiblemente debido a reacciones alérgicas extrañas, pero no de gravedad.

Después de una revisión de seguridad y una consulta con Moderna y las agencias de salud, el estado "no encontró ninguna base científica para continuar la pausa" y dijo que las vacunas pueden "reanudarse inmediatamente", dijo la epidemióloga estatal, la Dra. Erica Pan, en un comunicado.

“Estos hallazgos deberían continuar dando a los californianos la confianza de que las vacunas son seguras y efectivas, y que los sistemas implementados para garantizar la seguridad de las vacunas son rigurosos y están basados ​​en la ciencia”, dijo Pan, agregando que algunos de los miembros de su familia la habían recibido.

Cheryl Brennan, de Fallbrook -al noroeste de San Diego, fue una de las californianas que se enfermó poco después de recibir la inyección la semana pasada en Petco Park, hogar de los Padres de San Diego.

"A los 18 minutos, fue como si mi garganta comenzara a cerrarse", dijo a KSWB-TV. "Mi presión arterial subió a 185 sobre 125, lo que supongo que pone en peligro la vida". La mujer fue atendida inmediatamente.

“Conectaron electrodos. Me pusieron bolsas de hielo. Tuve cuatro técnicos de emergencias médicas y dos enfermeras que me ayudaron y me bajaron la presión arterial en 45 minutos ”, dijo Brennan.

Brennan también dijo que todavía planea recibir la segunda dosis necesaria para la inmunización completa.

Esto dicen los expertos sobre la parálisis cerebral como efecto secundario de la vacuna contra el coronavirus.

"Todavía iré positiva", dijo Brennan. "En mi opinión, si tengo COVID, probablemente tendría reacciones mucho peores que solo tener esos problemas ... Y mi esposo tiene problemas de salud subyacentes, por lo que vale la pena arriesgarse".

El lanzamiento de las dosis de Moderna se produce cuando los funcionarios de California luchan por enfrentar el desafío de vacunar a todos los que los esperan, incluidos millones de personas de 65 años o más que recientemente fueron elegibles detrás de los trabajadores de la salud y las personas en hogares de ancianos.

California está recibiendo de 400,000 a 500,000 dosis en una buena semana y podría llevar de cuatro a cinco meses completar las vacunas para los mayores de 65 años, dijo Pan durante una reunión del comité asesor de vacunas del estado, según el Sacramento Bee.

Los condados más grandes han abierto más sitios de vacunación masiva mientras luchan con una demanda sin precedentes. Los funcionarios tienen esperanzas en la promesa del presidente Joe Biden de aumentar los recursos de vacunación.

"Bajo la administración de Biden, nuestro país tiene la oportunidad de luchar contra este virus", dijo el miércoles el senador estatal de California Scott Wiener.

Biden prometió vacunar a 100 millones de estadounidenses en sus primeros 100 días de gobierno.

Los proveedores hacen pedidos de vacunas y el estado los revisa y los envía al gobierno federal, que puede autorizar y enviar la solicitud al fabricante. Los condados se han quejado de retrasos y distribución impredecible.

Se habían enviado más de 4 millones de dosis y hasta el martes se habían administrado alrededor de 1,5 millones, según cifras del departamento de salud pública del estado. Los funcionarios de salud han dicho que la demora puede deberse en parte a que algunas dosis aún no han llegado al estado.

Con el visto bueno para la vacuna de Moderna, San Francisco podrá usar 8,000 dosis que había suspendido y ya no espera quedarse sin vacuna el jueves como se temía anteriormente, informó el San Francisco Chronicle. Los funcionarios de salud habían recibido menos de 2,000 dosis adicionales esta semana para hospitales de la ciudad y clínicas comunitarias.

Aun así, la ciudad espera vacunar a unas 900,000 personas que viven o trabajan allí para el 30 de junio, aunque tendría que duplicar o triplicar su tasa de vacunación a 10,000 por día.

"El principal obstáculo al que nos enfrentamos son las dosis insuficientes", dijo Roland Pickens, director del sistema de salud pública de San Francisco, en una audiencia de supervisores el miércoles. “Solo se obtiene de una manera; lo obtienes gratis y lo obtienes del gobierno federal".

Expertos explican el fenómeno que tiene al mundo en expectativa.

El condado de Los Ángeles, con una cuarta parte de la población del estado, estaba solucionando problemas con los sistemas en línea y de llamadas que los residentes mayores de 65 años pueden usar para hacer una reserva de vacunación, dijo Bárbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del condado.

Pero el verdadero problema fue el suministro. Ferrer dijo que más del 70% de las dosis recibidas para la próxima semana ya están destinadas a segundas inyecciones.

El exgobernador Arnold Schwarzenegger hizo un lanzamiento de vacunación, publicando un video en Twitter de él mismo recibiendo una dosis en su bíceps en el sitio de acceso del Dodger Stadium.

“Hoy fue un buen día”, escribió. “Nunca he sido más feliz de esperar en una fila. Si es elegible, únase a mí y regístrese para recibir su vacuna. ¡Ven conmigo si quieres vivir!"

Mientras tanto, California reportó su segundo número más alto de muertes por COVID-19 el miércoles, pero también una caída en las hospitalizaciones por debajo de 20,000 por primera vez desde el 27 de diciembre.

Otra nueva variante del coronavirus fue encontrada en California, incluido el condado de Los Ángeles.

El total de 694 nuevas muertes es el segundo después del récord de 708 reportados el 8 de enero, según el Departamento de Salud Pública del estado.

California superó esta semana los 3 millones de casos de COVID-19 desde que comenzó el brote a principios del año pasado. Casi 35,000 personas han muerto.

La mayor parte del estado todavía estaba bajo órdenes de quedarse en casa provocadas por la falta de camas de cuidados intensivos para atender a los pacientes con COVID-19. El aumento se atribuyó a las personas que ignoraron el distanciamiento social y el uso de máscaras mientras se reunían para las vacaciones.

Hace solo un par de semanas, se temía que los hospitales de las zonas más afectadas tuvieran que empezar a racionar la atención. Pero las hospitalizaciones en todo el estado han caído un 8.5% en 14 días, y el número de pacientes de cuidados intensivos también ha disminuido.

En otra buena noticia, la positividad en todo el estado para el virus durante un período de siete días ha caído por debajo del 10% por primera vez en semanas, lo que significa estadísticamente que cada individuo infectado ahora estaba infectando a menos de una persona.