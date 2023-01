Cierran todos los McDonald’s que estaban en una autopista de NY

NUEVA YORK -- Si aún no has conducido por la New York State Thruway este 2023, es probable que notes algo en tu próximo viaje.

¿Qué es? Si quieres comer en McDonald's ya no encontrarás ninguno, ni siquiera uno.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Los nueve restaurantes restantes con los Arcos Dorados en los centros de alimentos y combustible a lo largo del tramo de carreteras de 569.83 millas en todo Nueva York cerraron permanentemente el 1 de enero de 2023, por razones contractuales.

Todas las áreas de servicio (hay 27 en total a lo largo de la autopista, todas abiertas las 24 horas todos los días) ahora son operadas por Applegreen C-Stores, que ofrecen varios artículos de comida caliente, así como sándwiches y wraps para llevar, ensaladas, café, snacks, bebidas y más.

Están abiertos los siete días de la semana y cuentan con productos y mercancías de Taste NY.

Obtén más información sobre todas las paradas de descanso y centros de bienvenida de Thruway aquí.