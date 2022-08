‘Ahora es el momento’: propietario de los Angelinos considera opciones para la venta del equipo

El propietario de los Angelinos, Artie Moreno, anunció que está considerando vender el equipo que ha tenido durante 20 temporadas en las Grandes Ligas.

Moreno y los Angelinos hicieron el anuncio el martes en un comunicado que confirmó que la organización inició un proceso que incluye una posible venta del equipo. No se incluyó un cronograma para una venta en la declaración.

“Ha sido un gran honor y un privilegio ser dueño de los Angelinos durante 20 temporadas”, dijo Moreno. “Como organización, hemos trabajado para brindarles a nuestros fanáticos una experiencia asequible y familiar en el estadio, al tiempo que presentamos alineaciones competitivas que incluyeron algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos del juego.

“Aunque esta difícil decisión fue totalmente nuestra elección y merecía una gran consideración, mi familia y yo finalmente llegamos a la conclusión de que ahora es el momento. A lo largo de este proceso, continuaremos administrando la franquicia en el mejor interés de nuestros fanáticos, empleados, jugadores y socios comerciales”.

La Organización de los Angelinos contrató a Galatioto Sports Partners como asesor financiero para el proceso. No se proporcionaron detalles adicionales.

A pesar de una lista que incluye a la sensación bidireccional Shohei Ohtani y al tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana Mike Trout, los Angelinos están muy por debajo de .500 y se ubican 25.5 detrás de los Astros que ocupan el primer lugar.

El último título de Serie Mundial de la franquicia fue en 2002.

