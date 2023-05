El jefe de la Patrulla Fronteriza se retira tras el fin del Título 42

El jefe de la Patrulla Fronteriza anunció el martes que se jubilará luego de tres décadas y de ver un importante cambio de política que busca tomar medidas drásticas contra los cruces ilegales en la frontera entre EEUU y México luego del fin del Título 42.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Raúl Ortiz dijo en una nota al personal obtenida el martes por The Associated Press que se irá el 30 de junio. Aún no está claro quién lo reemplazará.

“Me voy tranquilo, sabiendo que tenemos una enorme fuerza laboral uniformada y profesional, relaciones sólidas con nuestros socios sindicales y líderes sobresalientes que continuarán defendiéndolos incansablemente todos los días”, dijo Ortiz en la nota.

Ortiz manejó la Patrulla Fronteriza y sus aproximadamente 20,000 agentes desde agosto del 2021 durante la pandemia de COVID-19 y las restricciones del Título 42 que comenzaron en marzo de 2020 y permitieron a los agentes devolver rápidamente a los migrantes al otro lado de la frontera.

También supervisó un nuevo conjunto de restricciones implementadas el 11 de mayo destinadas a disuadir a los inmigrantes de cruzar ilegalmente mientras se abren otras vías legales.

Si bien existen preocupaciones sobre el hacinamiento en las estaciones, hasta el momento, las escenas caóticas masivas anticipadas incluso por el presidente Joe Biden no se han materializado.