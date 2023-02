Despiden a enfermera tras video de violenta sacudida a un bebé recién nacido

NUEVA YORK -- Como mamá de un bebé recién nacido, Consuelo Saravia se preocupa como la mayoría de las madres por su pequeño. Pero fue el tiempo que Nikko pasó en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Good Samaritan en West Islip lo que la sacudió.

"Fue desgarrador", dijo Saravia. “No podía dejar de llorar, ni siquiera podía dormir”.

El bebé tenía solo dos días de nacido y estaba en la UCIN en observación porque los médicos le estaban administrando antibióticos. El papá de Nikko, Fidel Sinclair, fue a verlo y lo vio llorando a través de la ventana de la guardería.

Decidió grabar un video de su nuevo bebé cuando capturó lo impensable: una enfermera parece levantar bruscamente a Nikko, darle la vuelta y golpearlo de frente contra el moisés.

"No sé, simplemente me rompió", dijo Sinclair. "No sabía qué hacer".

Le mostró el video a Saravia, quien enfrentó a la enfermera. “Le dije: '¡No quiero que toques a mi hijo! Lo acabas de golpear'”, recordó Saravia la conversación. “Ella dijo: 'Oh no, si crees que lo maltraté o algo, lo siento'"

Consuelo mostró el video a las otras enfermeras y administradores.

Catholic Health, que dirige Good Samaritan, le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que "al enterarse de este incidente, se tomaron medidas rápidas e inmediatas, incluida la realización de una investigación y, en consecuencia, el despido de la persona involucrada. Además, informamos a la persona al Departamento de Salud para revisión adicional. Mantener a nuestros pacientes seguros sigue siendo nuestra principal preocupación".

"Había muchos bebés allí y me hizo sentir como si eso le hubiera pasado a Nikko, ¿a quién más le pasó eso?", cuestionó Sinclair, quien también dijo que le parece "un lío que en una habitación así tengan todos los cortinas cerradas".

Sinclair tuvo la suerte de que la cortina se levantó lo suficiente para poder ver a su hijo y grabar lo sucedido, sobre todo porque los padres dicen que no había cámaras de seguridad en esa habitación.

Le preguntamos a Catholic Health sobre las cortinas y dijeron: "Es un procedimiento estándar tener cortinas cerradas en la UCI neonatal para brindar privacidad a los pacientes y sus familias y porque los servicios se administran al lado de la cama. Los miembros de la familia inmediata pueden entrar a la sala UCI neonatal para pasar tiempo con sus seres queridos".

El Departamento de Salud del estado le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que se toma en serio esta "acusación inquietante". Como se trata de una investigación abierta, el Departamento no puede hacer más comentarios. Todas las quejas del hospital se mantienen confidenciales y al final de una investigación, el resultado se comparte con el querellante."

La policía de Suffolk dice que no está investigando porque nadie ha presentado un informe todavía, pero NBC New York les informó sobre este video.

El bebé Nikko está bien en casa, pero Sinclair está agradecido de haber decidido ver a su hijo cuando lo hizo. "Si no fuera por Dios que me envió a ver cómo estaba, nunca hubiéramos visto nada de eso", dijo Sinclair.

"Y hubiera seguido ocurriendo de la noche a la mañana no solo para él sino también para los otros bebés".