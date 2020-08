Deslave de acantilado en Encinitas: familia de las víctimas anuncia varias demandas

La familias de las tres mujeres que murieron en el derrumbe de un acantilado en Encinitas el año pasado anunció este miércoles que demandará a la ciudad, al estado y a una asociación de propietarios por su supuesta responsabilidad en la muerte.

El trágico incidente ocurrió en agosto del 2019, cuando el dentista Dr. Pat Davis estaba pasando tiempo con su familia en Grandview Beach, en Leucadia, cuando, en cuestión de segundos, un acantilado se derrumbó y mató a su esposa Julie, su hija menor Annie y a su cuñada Elizabeth. La familia estaba celebrando la victoria de Elizabeth contra el cáncer de mama.

"No entiendo por qué yo no morí", dijo Davis a NBC 7 en febrero. “Estaba justo al lado de mi esposa. Estábamos sentados a un pie de distancia y el acantilado se derrumbó de tal manera que sacó las tres sillas a mi lado. No la mía".

Davis dijo este miércoles que esos acantilados son peligrosos y que la ciudad y el estado "no están haciendo nada para alertar a las personas" sobre los riesgos. "No han hecho ningún cambio desde la muerte de mi esposa, mi hija y mi cuñada. Estamos un poco consternados por eso y sentimos que es necesario tomar alguna medida".

La abogada de la familia, Deborah Chang, dijo que lucharán para sacar adelante las demandas en dos frentes: en la corte y en la legislatura.

Desde que ocurrió la tragedia, la familia Davis ha estado presionando a los líderes estatales y locales para que adopten una medida que podría ayudar a prevenir nuevos derrumbes. La familia ha defendido el proyecto de ley estatal 1090, que crearía más esfuerzos para estabilizar los acantilados costeros.

El proyecto de ley obligaría a las agencias públicas y propietarios privados a mitigar la erosión costera, requeriría que la comisión costera apruebe los esfuerzos para mitigar la erosión y repare, mantenga o construya muros de contención o dispositivos de protección de la costa para prevenir colapsos futuros.