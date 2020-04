Desamparados de California podrían quedarse en cuartos de hotel

California está en camino de adquirir 15,000 habitaciones de hotel para albergar a las personas sin hogar durante la pandemia, dijo el gobernador Gavin Newsom el sábado cuando recordó a las personas que permanezcan en el interior mientras continúan los brotes en todo el estado.

De pie frente a un Motel 6 a las afueras de la ciudad de Campbell, Newsom dijo que más de 4,000 personas fueron trasladadas de los refugios y de las calles a las habitaciones de los moteles. Aprovechó la oportunidad para hablar acerca de los líderes de ciudades anónimas por bloquear los esfuerzos para albergar a las personas sin hogar, pidiéndoles que "consideren la moralidad".

Su anuncio se produjo un día después de que el estado informara otras 87 muertes por el coronavirus. Mientras tanto, el número de muertos por el virus en California aumentó por encima de 1.050 el sábado, según el recuento de la Universidad John Hopkins.

"Ciertamente, hemos allanado la curva. La pregunta es cuándo vamos a ver que esos números comienzan a disminuir de manera constante en lugar de episódica", dijo.

La pandemia que ha sumido a California, la quinta economía más grande del mundo, en recesión ha golpeado fuertemente. Hay preocupaciones de que el virus pueda barrer a las 150,000 personas sin hogar del estado, muchas de las cuales tienen condiciones de salud crónicas y carecen de lugares seguros para ponerse en cuarentena, dicen las autoridades de salud.

Newsom, quien hizo que resolver la crisis de personas sin hogar del estado fuera una prioridad incluso antes de que ocurriera la pandemia, anunció a mediados de marzo que su administración estaba negociando con 900 hoteles para albergar a las personas sin hogar.

Hace dos semanas, anunció Project Roomkey, un programa en el que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias pagará el 75% de los costos asociados con la vivienda de algunas personas sin hogar, incluidas las personas que dieron positivo o pudieron haber estado expuestas al virus, y las personas sin hogar mayores y aquellas con condiciones de salud subyacentes.

Dijo el sábado que han adquirido casi 11,000 habitaciones y albergó a más de 4,200, aunque su oficina se ha negado a decir dónde. También anunció que Motel 6 reservaría 5,000 habitaciones en 19 condados.

Más de 100 personas sin hogar se encuentran en un hotel no revelado en el lado oeste de Los Ángeles, dijo Va Lecia Adams Kellum, directora ejecutiva del St. Joseph Center, ubicado en el vecindario de Venice de Los Ángeles.

Entre los residentes hay una mujer que usa una silla de ruedas ordenada por su médico para tomar baños calientes para su bienestar físico y mental, dijo Adams Kellum. Otros dos residentes están en cuidados paliativos.

"Entonces, debido a Project Roomkey, estos hombres están dentro de una habitación cómoda donde pueden obtener la atención integral y paliativa que necesitan y morir con dignidad", escribió en un correo electrónico.

Mientras tanto, la organización sin fines de lucro continúa alimentando a las personas necesitadas con comidas para llevar y bolsas de comestibles. Los pedidos de estadías en el hogar en todo el estado han hecho que sea mucho más difícil para las personas sin hogar obtener comida y agua, y cargar sus teléfonos o encontrar un baño.

Al elogiar a los municipios que han intervenido para encontrar viviendas temporales para las personas sin hogar, Newsom dijo el sábado que había "un número equivalente de ciudades" que están bloqueando los esfuerzos para ayudar a las personas sin hogar, pero que no las nombraría.

Ciudades que están bloqueando estos esfuerzos, por favor considere la moralidad de esas decisiones, considere el momento en que estamos y la pregunta ética que le llaman y le hacen, considere su posición en la vida y en la historia. Todos seremos juzgados '', dijo Newsom.

Los fiscales del condado de Los Ángeles solicitaron una audiencia de emergencia con un juez federal el viernes, alegando que las ciudades de Lawndale y Bell Gardens amenazaron con rescindir los permisos municipales para hoteles y moteles que participaban en Project Roomkey.

Laguna Hills en el Condado de Orange también está rechazando los planes para convertir un hotel en un alojamiento para personas sin hogar, informó el jueves Los Angeles Times.

El viernes, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció que la próxima semana la ciudad comenzará a enviar equipos médicos a las calles para detectar el virus. En las próximas semanas, los equipos también comenzarán a ofrecer pruebas de campo COVID-19 de resultados rápidos y a los infectados se les ofrecerá transporte a los refugios y se les reservará habitaciones de hotel.

Más de 30 personas sin hogar han dado positivo por COVID-19 en el condado de Los Ángeles, incluidas seis en un refugio de patinaje, dijeron las autoridades de salud.

Hasta ahora, San Francisco es la única ciudad en California que informa un brote a gran escala en un refugio para personas sin hogar, después de que más de 100 personas dieron positivo, incluyendo 10 empleados. Ninguna de las personas estaba gravemente enferma cuando se hizo la prueba, pero tres han sido hospitalizadas, dijo la vocera de salud pública Rachael Kagan.

El estado también informó por primera vez el viernes que hay 3,500 casos confirmados, o alrededor del 12% en todo el estado, en hogares de ancianos o centros de atención para adultos, donde las infecciones se han propagado rápidamente.

Ha habido indicios de que el brote se está desacelerando en el mes o más, ya que la mayoría de los 40 millones de residentes del estado se encontraron bajo órdenes estatales y locales de quedarse en casa. Se elogian las reglas de distanciamiento social por eso, pero han afectado duramente a la economía, cerrando escuelas, lugares turísticos y la mayoría de los restaurantes y negocios minoristas.

Pero algunos se han irritado por las restricciones y se planeó una manifestación en San Diego el sábado por la tarde contra la orden de quedarse en casa de California, un día después de que el presidente Donald Trump instó a sus partidarios a "liberar" a tres estados bajo órdenes de bloqueo.

Newsom dijo que no se oponía a las manifestaciones, pero instó a los manifestantes a practicar distanciamiento físico mientras ejercen su libertad de expresión.

"Este virus no conoce ideología política, no sabe si eres republicano o demócrata … practica el distanciamiento físico, asegúrate de no infectar a otros", dijo.

Para comenzar a levantar las restricciones que permitirán la reapertura de negocios, el estado necesitará evaluar a 25,000 personas por día y rastrear a aquellos que puedan haber infectado, una gran tarea en el estado más poblado de la nación. Las pruebas han sido problemáticas durante semanas en los EE. UU., Con menos de 20,000 administradas cada día, aunque los sitios de pruebas continúan expandiéndose. Varias áreas han comenzado a ofrecer pruebas de COVID-19 a personas sin síntomas.

"Si bien California se ha destacado en tantas categorías, no lo hemos hecho en las pruebas", dijo Newsom el sábado en una conversación en línea con el ex presidente Bill Clinton. Dijo que el estado carecía de muestras o capacidad de diagnóstico para aumentar las pruebas, pero era optimista de que la expansión de las pruebas de anticuerpos a base de sangre allanará el camino para el rastreo de contactos.

"Pero en este momento, ni siquiera estamos cerca como nación, y mucho menos como estado, a donde deberíamos estar en las pruebas", dijo.