Fuertes imágenes muestran a un grupo de feligreses sujetando al presunto tirador de 68 años, quien según las autoridades viajó a la Iglesia Presbiteriana de Ginebra en la ciudad de Laguna Woods en el condado de Orange desde Las Vegas, Nevada.

El lunes se publicaron imágenes convincentes tomadas dentro de la iglesia de Laguna Woods el domingo después de que los feligreses abordaran y amarraran a un sospechoso de un tiroteo masivo.

No asistía regularmente a la iglesia y no tiene vínculos conocidos con la congregación.

Aproximadamente 50 feligreses estaban en un almuerzo en la iglesia y, según los informes, saludaron al sospechoso cuando llegó.

El alguacil del condado de Orange, Don Barnes, dijo que el Dr. John Cheng, de 52 años, cargó primero contra el pistolero acusado y lo derribó para que otros pudieran controlar al sospechoso. Llamó a Cheng un héroe y dijo que el médico y padre de dos hijos sin duda salvó vidas al tomar medidas.

Después de que Cheng atacó, otros feligreses ataron al sospechoso, más tarde identificado como David Chou por el Departamento del Sheriff de OC, con un cable de extensión.

Cheng murió a causa de sus heridas. Cinco personas resultaron heridas en el tiroteo, cuatro de ellas de gravedad.

Las cinco víctimas heridas fueron identificadas solo como cuatro hombres, de 66, 92, 82 y 75 años, y una mujer de 86 años.

Los investigadores describieron el tiroteo masivo como muy metódico y como un incidente de odio por motivos políticos.

Los investigadores dijeron que la evidencia sugiere que Chou, un inmigrante chino, tenía una queja que involucraba a la comunidad taiwanesa. China afirma que Taiwán es parte de su territorio nacional y no ha descartado la fuerza para poner la isla bajo su dominio.

"Este fue un incidente de odio motivado políticamente, una queja que este individuo tenía entre él y la comunidad taiwanesa", dijo el alguacil del condado de Orange, Don Barnes, en una conferencia de prensa al mediodía. "Se cree que el sospechoso estaba molesto por las tensiones políticas entre China y Taiwán".

Chou fue fichado por un delito grave de asesinato y cinco delitos graves de intento de asesinato.

Los investigadores dijeron que el acto supuestamente fue premeditado y que Chou supuestamente bloqueó las puertas antes de abrir fuego. Se recuperaron múltiples armas.

The Taiwanese congregation at Geneva Presbyterian Church had gathered for a lunch celebrating a former pastor, when they spotted a man in his 60s acting strangely. Annette Arreola reports for Today in LA on May 16, 2022.

Chou será acusado de un cargo de asesinato con el uso de un arma, circunstancias especiales de estar al acecho, cinco cargos de intento de asesinato, uno por cada una de las víctimas baleadas, cuatro cargos de posesión ilegal de explosivos. El sospechoso es elegible de por vida sin posibilidad de libertad condicional o muerte, dijo el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer.