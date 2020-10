Estudio predice efectos de la pandemia a largo plazo

La pandemia de coronavirus y la respuesta de Estados Unidos probablemente afectarán a las familias, la vida laboral, las relaciones y los roles de género durante años, según un informe publicado el jueves que incluyó el trabajo de investigadores de UCLA.

El informe fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y prevé consecuencias psicológicas duraderas de la crisis, incluso entre aquellos que no han sido infectados.

El grupo analizó 90 estudios de investigación para evaluar la reacción de los estadounidenses a la pandemia y predecir las consecuencias de la pandemia.

Los autores predicen:

Una disminución de los embarazos planificados en "un mundo plagado de enfermedades", una disminución de las tasas de natalidad y muchas parejas que posponen el matrimonio.

Las personas solteras serán menos propensas a iniciar nuevas relaciones, y las mujeres que pueden permitirse permanecer solteras probablemente se quedarán solas por más tiempo.

Las mujeres con hijos en casa durante la pandemia estarán menos disponibles para un trabajo remunerado, ya que dedican más tiempo al cuidado de los niños y la educación, y es posible que tengan que depender de sus parejas masculinas para ganar dinero. Martie Haselton, profesora de psicología y estudios de la comunicación de UCLA, dijo que esto empujará a Estados Unidos hacia normas de género socialmente conservadoras y puede crear "un retroceso en la igualdad de género".

Estados Unidos no se está convirtiendo en un país más amable, empático o compasivo debido a la pandemia, que no es como las crisis pasadas que acercan a las personas.

Los investigadores señalan el valor de los estadounidenses por la individualidad y la capacidad de desafiar la autoridad, que Benjamin Seitz, un estudiante de doctorado en psicología de UCLA, destacó que no combina bien durante una pandemia.

"Las consecuencias psicológicas, sociales y sociales del COVID-19 serán muy duraderas", explicó Haselton. "Cuanto más tiempo dure el COVID-19, más arraigados serán probablemente estos cambios".

Los investigadores esperan que las poblaciones de algunas naciones se reduzcan por debajo del nivel de reemplazo, debido a la caída de las tasas de matrimonio y a que muchas personas posponen tener familias.

"Estas caídas en la tasa de natalidad, a su vez, pueden tener consecuencias sociales y económicas en cascada, afectando las oportunidades laborales, poniendo a prueba la capacidad de los países para proporcionar una red de seguridad para sus poblaciones envejecidas y potencialmente conduciendo a una contracción económica mundial", según el informe.

Los investigadores han encontrado que las mujeres antes de la pandemia ya estaban más estresadas que los hombres por tener responsabilidades familiares y laborales, y en medicina y otras ciencias, las mujeres están publicando menos investigaciones que hace un año, según Haselton. Los hombres, por otro lado, son cada vez más productivos.

Haselton y los otros investigadores que elaboraron el informe creen que la pandemia puede crear menos tolerancia al aborto legal y los derechos de las personas que no se alinean con los roles de género tradicionales.

Algunas mujeres también pueden optar por sexualizarse para competir con otras mujeres por hombres deseables, dijo Haselton.

El informe fue coautor de: