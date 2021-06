California, el primer estado en anunciar restricciones por COVID-19, elimina la mayoría de sus medidas

California, el primer estado de Estados Unidos en implementar un encierro preventivo por COVID-19, ahora está pasando página sobre la pandemia.

Este martes a medianoche, California levantó la mayoría de sus restricciones generadas por la pandemia y marcó el comienzo de lo que se ha anunciado como la "Gran Reapertura" del estado.

A partir de este martes, no habrá más reglas estatales sobre el distanciamiento social y no más límites en la capacidad en restaurantes, bares, supermercados, gimnasios, estadios o en cualquier otro lugar.

Las mascarillas, uno de los símbolos más simbólicos y tensos de la pandemia, ya no serán obligatorias para las personas vacunadas en la mayoría de los entornos, aunque las empresas y los condados pueden continuar exigiéndolas.

Justo a tiempo para el verano, California quiere enviar el mensaje de que la vida en el Estado Dorado se acerca mucho más a la normalidad. La economía se reabrió por completo por primera vez en 15 meses y la gente puede volver en gran medida a sus estilos de vida anteriores a la pandemia.

Los fanáticos pueden animar sin cubrebocas en los juegos de béisbol de los Dodgers y los Gigantes. Disneyland está abriendo sus puertas a todos los turistas después de permitir solo a los residentes de California desde que abrió en abril. La gente puede acudir a bares y clubes nocturnos bajo techo desde Sunset Strip en Los Ángeles hasta Castro en San Francisco.

“Con el debido respeto, coman su corazón, el resto de los Estados Unidos. No hay estado en Estados Unidos que tenga más”, dijo el gobernador Gavin Newsom en vísperas de la reapertura. "El estado no solo está listo para recuperarse, está listo para regresar rugiendo".

Aunque la orden ejecutiva del uso obligatorio del tapabocas fue eliminada, aún hay lugares donde las personas deberán llevar mascarillas como medida de precaución.

CALIFORNIA ANUNCIA INCENTIVOS PARA PROMOVER LA VACUNACIÓN

Para conmemorar la reapertura, Newsom convertirá en millonarios a algunos afortunados residentes. En un evento principal hecho para televisión, el gobernador escogerá 10 nombres de residentes que hayan recibido al menos una dosis de vacuna y otorgará a cada uno $ 1.5 millones.

El sorteo es el gran final del incentivo de vacunas más grande del país, $ 116 millones en premios de lotería COVID-19 y obsequios de tarjetas de efectivo. Los ganadores pueden cobrar el dinero una vez que estén completamente vacunados.

El turismo fue una de las industrias más afectadas durante la pandemia y ahora quiere recuperar el tiempo perdido.

“En términos de nuestras increíbles ciudades, nuestras atracciones icónicas, la industria está lista para extender la alfombra roja a los visitantes en California, en todo el país e incluso en el mundo”, dijo Caroline Beteta, presidenta y directora ejecutiva de Visit California.

CALIFORNIA: DE EPICENTRO DEL COVID-19 A TENER UNA DE LAS TASAS DE INFECCIÓN MÁS BAJAS

Los altibajos de la pandemia hicieron que California pasara de ser una historia de éxito a convertirse en el epicentro del virus en EEUU. Como el primero en el país en imponer un cierre en todo el estado en marzo de 2020, las empresas de California recién comenzaban a reabrir en junio pasado cuando los casos comenzaron a aumentar y se volvieron a imponer restricciones.

Al final del verano, una realidad más oscura se instaló cuando California se precipitó hacia una oleada invernal mortal. Los cierres, los toques de queda y las imágenes desgarradoras de los hospitales abrumados se convirtieron en la norma a medida que el estado establecía nuevos récords casi a diario en las tasas de infección y el asombroso número de muertes.

Más personas dieron positivo por el virus en California (3.8 millones y contando) y más personas murieron (más de 63,000) que en cualquier otro lugar del país, aunque el estado más poblado del país tuvo una tasa de mortalidad per cápita más baja que la mayoría de los demás.

Las personas no vacunadas deberán seguir usando cubrebocas

California tiene ahora una de las tasas de infección más bajas del país, por debajo del 1%. Esa dramática caída en las infecciones combinada con un número creciente de residentes vacunados (más del 70% de los adultos han recibido al menos una dosis) llevó a Newsom a anunciar en abril que la mayoría de las restricciones de COVID-19 se levantarían el 15 de junio.

La reapertura no significa necesariamente que la gente acudirá inmediatamente en masa a los lugares y eventos que una vez llenaron, o que las empresas optarán por volver a su capacidad máxima de inmediato. Pero un sentimiento palpable de anticipación ha reemplazado la ansiedad, la frustración y la tristeza que marcaron el comienzo del verano de 2020.

Para Angie Barragán, quien nació en Los Ángeles y regresó de visita la semana pasada desde su casa en Las Vegas, muchas cosas que antes eran normales se sienten nuevas, incómodas y sorprendentes: pasear en público sin una mascarillas, socializar por primera vez en siglos.

"Estamos emocionados y contentos qye ya podemos ver la sonrisa de nuestros clientes", dijo el dueño del restaurante Maya's en Sacramento.

"Es como aprender a ser humano de nuevo", dijo mientras compraba y paseaba por la histórica calle Olvera de la ciudad, un mercado mexicano restaurado que alguna vez estuvo lleno de turistas. "Pero es genial estar entre la gente".

CUÁLES MEDIDAS DE SALUD SEGUIRÁN VIGENTES

La reapertura no significa que la pandemia haya terminado, Newsom ha enfatizado repetidamente como una explicación para retener su declaración de emergencia en todo el estado.

Algunas medidas de salud pública se mantendrán durante los "megaeventos". Las personas que asistan a conciertos en interiores, eventos deportivos u otras reuniones grandes para más de 5,000 personas deberán mostrar prueba de que están vacunadas o tienen una prueba COVID-19 negativa reciente. Se “anima encarecidamente” a los asistentes a eventos al aire libre con más de 10,000 personas a hacer lo mismo.

California reabrirá la economía el próximo 15 de junio permitiendo que conciertos, festivales y eventos deportivos se realicen nuevamente, sin embargo, habrá algunas restricciones. Aquí todo lo que debes saber sobre los eventos masivos.

En la mayoría de los lugares, ya no se requerirá que las personas completamente vacunadas usen mascarillas, incluso en interiores. Se espera que quienes no estén vacunados usen tapabocas, pero eso no se hará cumplir. Las empresas tienen tres opciones: operar con un sistema de honor; exigir que los clientes muestren un comprobante de vacunación, o aún pueden exigir que todos usen una mascarilla.

Muchos se preguntan si el sistema de honor funcionará, incluida la Asociación de Enfermeras de California, que dijo que las nuevas reglas básicamente exigen que las empresas y los trabajadores esenciales sean la policía de vacunación.

“Esta no es una estrategia sólida de salud pública”, dijo Sandy Rending, presidente de la asociación, que está pidiendo a los residentes que mantengan sus máscaras en interiores y en multitudes.

Felices por la reapertura del estado de California

Por ahora, se seguirán necesitando mascarillas en lugares como el transporte público, los aeropuertos, la atención médica y las clases en escuelas bajo techo.

Algunos dueños de negocios se han quejado de que las reglas de los cubrebocas en constante cambio son confusas, mientras aplauden con entusiasmo la reapertura.

"Estamos emocionados y un poco confundidos", dijo Tom La Torre, propietario del restaurante Sabella & La Torre en Fisherman’s Wharf en San Francisco, un paraíso turístico que se transformó en un pueblo fantasma durante la pandemia.

Hasta ahora, su restaurante estaba limitado al 50% de su capacidad. “Será bueno llenar el lugar. Sin embargo, todavía estamos confundidos sobre el mandato de la máscara ".

Tampoco está claro si vendrá gente.

Para Rita Torres, una administradora universitaria jubilada en Oakland, los últimos 15 meses fueron "alucinantes". Se ha perdido el baile en los conciertos en vivo y abrazar a sus amigas en las salidas semanales de la hora feliz. A ella le encanta que le entreguen alimentos, una práctica que una vez consideró frívola. La reapertura del martes es, para ella, un día más. Ella se aventurará con cautela.

"En el fondo quiero regocijarme", dijo, pero se lo tomará con calma. "Porque es algo así como, ¿es demasiado pronto? ¿Lo lamentaremos?