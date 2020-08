Muere Manuel “El Loco” Valdés

Manuel Valdés, célebre actor y comediante mexicano, falleció este 28 de agosto a los 89 años tras confrontar varios problemas de salud que le aquejaron durante los últimos años. La información fue confirmada por la familia del artista y por TV Azteca.

Valdés fue una de las figuras más prominentes de la etapa del "cine de oro" mexicano y forma parte de una estirpe de estrellas del entretenimiento, en la que destacan sus hermanos Germán Valdés, Ramón Valdés y Antonio Valdés. También incluye a Cristian Castro, hijo fruto de su relación con Verónica Castro.

En 2017, el "Loco Valdés" reveló que enfrentaba un tumor maligno. En ese entonces y con su usual humor, Valdés canturreó "tengo un tumor maligno, aquí en la frente. Pero yo no me asusto, soy muy valiente" y explicó que todo empezó como una espinilla o granito que no cedía.

De acuerdo a medios mexicanos, tuvo una nueva crisis de salud esta semana que obligó a que fuese intubado.

