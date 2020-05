Newsom flexibiliza restricciones provocadas por el coronavirus en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, flexibilizó los criterios de reapertura del condado el lunes, una medida que dijo permitirá a la mayoría de los 58 condados del estado comenzar a permitir las cenas en restaurantes y otros servicios.

"La conclusión es: las personas pueden ir a su propio ritmo, y estamos capacitando a nuestros directores de salud locales y funcionarios del condado que entienden sus comunidades y condiciones locales", dijo Newsom.

El nuevo criterio que describió se aplica a los condados que desean reabrir más rápido que el estado. Si bien el comercio minorista puede abrir con la condición de que los clientes retieren sus pedidos en la entrada de los establecimientos en todo el estado, las restricciones para cenar en restaurantes y otros servicios siguen vigentes en todo el estado. Los condados pueden moverse más rápido si obtienen la aprobación del estado.

Veinticuatro condados, en su mayoría rurales del norte de California, ya obtuvieron la aprobación bajo la antigua guía.

El nuevo criterio elimina los requisitos de que un condado tenga cero muertes y no más de un caso por cada 10,000 residentes durante un período de dos semanas. En cambio, los condados no deben tener más de 25 casos por cada 100,000 residentes o no tener una tasa positiva de más del 8% entre las personas que se hacen la prueba del coronavirus. Tampoco deben tener un aumento superior al 5% en las hospitalizaciones durante un período de 7 días o menos de 20 hospitalizaciones en total durante 14 días. Esto último asegurará que los condados pequeños no sean penalizados por solo una o dos hospitalizaciones adicionales.

Newsom también dijo que los condados pronto podrán permitir las compras en tiendas y salones de belleza. También sugirió que los deportes profesionales podrían comenzar en junio sin espectadores. Dijo que la reapertura de las iglesias podría comenzar en unas semanas.