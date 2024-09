El alcalde de NYC, Eric Adams, podría enfrentar cargos federales, según fuentes

NUEVA YORK -- Se espera que el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, enfrente cargos federales por parte de los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Adams, un excapitán de policía y expresidente del distrito de Brooklyn que fue elegido alcalde en 2021, podría enfrentar cargos tan pronto como el jueves, dijeron fuentes a nuestra cadena hermana NBC News.

No quedó claro de inmediato qué cargos enfrentaría Adams o con qué investigación podrían estar relacionados. Adams ha negado cualquier irregularidad de su parte y cualquier conocimiento de irregularidades.

En una declaración emitida el miércoles por la noche, Adams volvió a afirmar que no ha hecho nada malo.

"Siempre supe que si defendía mi postura a favor de los neoyorquinos, sería un objetivo, y así me convertí en un objetivo. Si me acusan, soy no culpable y lucharé contra esto con todas mis fuerzas y espíritu", se lee en la declaración de Adams.

Los portavoces del FBI y de la Fiscalía de Estados Unidos se negaron a hacer comentarios cuando se les preguntó esta tarde.

Los cargos se presentarían casi un año después del primer indicio de que las autoridades federales estaban investigando a Adams y a quienes le rodeaban. El 2 de noviembre de 2023, agentes del FBI registraron la casa de Brooklyn de Brianna Suggs, una de sus principales recaudadoras de fondos.

En ese momento, un portavoz del FBI confirmó que los agentes habían llevado a cabo una actividad policial en la casa de piedra rojiza, pero no dio más detalles sobre el asunto. Los agentes, algunos vestidos de traje y otros con equipo táctico, arrastraron cajas de pruebas desde la casa hasta un monovolumen en el exterior.

El New York Times informó poco después que la orden judicial buscaba registros relacionados con contribuciones, viajes a Turquía de personas vinculadas a la campaña y documentos de interacciones entre la campaña y el gobierno de Turquía, o personas que actúan a sus órdenes.

En ese momento no estaba claro si Suggs, de 25 años, era blanco de una investigación, aunque fuentes familiarizadas con el asunto le dijeron a nuestra cadena hermana NBC New York que el registro estaba relacionado en parte con cuestiones sobre la recaudación de fondos de la campaña. En ese entonces, Adams dijo que ningún investigador se había puesto en contacto con él en relación con un posible caso.

Suggs, que trabajó estrechamente con Adams desde 2017, había sido una consultora de campaña de Adams que recaudó dinero para su esfuerzo electoral y también presionó a su administración en nombre de clientes corporativos.

Apenas cuatro días después, el 6 de noviembre de 2023, agentes del FBI detuvieron al propio Adams cuando salía de un evento en Manhattan e incautaron de sus teléfonos móviles y su iPad.

Esa misma semana, Adams declaró que no tenía conocimiento personal de ninguna recaudación de fondos indebida y que no creía tener nada que temer personalmente de la investigación. Ni él ni Suggs habían sido acusados de ningún delito en ese momento.

Los agentes también registraron el domicilio del coordinador de Adams con la comunidad turca de Nueva York y de un antiguo ejecutivo de una aerolínea turca. Como parte de esa investigación, los fiscales federales buscaron información sobre un periodo de tiempo en el que Adams era todavía presidente del distrito de Brooklyn, pero había ganado las primarias demócratas y se esperaba ampliamente que fuera elegido alcalde en otoño.

Durante ese periodo, funcionarios turcos estaban intentando que la ciudad acelerara la aprobación por parte del FDNY de un nuevo edificio diplomático que se estaba retrasando por motivos de seguridad.

Los fiscales federales comenzaron a investigar si el contacto previo del alcalde Adams con el FDNY cruzó alguna línea cuando preguntó acerca de esas cuestiones de seguridad contra incendios y permisos de ocupación que giraban en torno al nuevo edificio de gran altura, que albergaría el nuevo consulado turco, múltiples fuentes con el asunto le dijeron a NBC Nueva York en noviembre de 2023.

Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que el alcalde envió un mensaje de texto al entonces comisionado del FDNY Daniel Nigro sobre cuándo podría tener lugar la ocupación del edificio de 35 pisos, a lo que Nigro respondió diciendo que se gestionaría el lunes siguiente. Adams dijo que su mensaje de texto al comisionado de Bomberos era una petición rutinaria.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo que el excomisionado del FDNY Nigro fue interrogado como testigo por el FBI al menos dos veces, incluyendo el 3 de noviembre.

Dos fuentes familiarizadas con la investigación dijeron que los funcionarios de seguridad del FDNY firmaron una carta de ocupación sin objeciones, lo que significa que el FDNY había llegado a un acuerdo con el edificio para añadir medidas de seguridad que permitieran el acceso al edificio. Los jefes del FDNY dijeron a los investigadores del FBI en abril de 2023 que se enfrentaban a una campaña de presión para aprobar el nuevo edificio del consulado turco a pesar de las preocupaciones de seguridad existentes, según un abogado que representa a uno de los jefes.

Esas preguntas se produjeron cuando el FBI ya estaba investigando si personas turcas habían hecho donaciones indebidas, o si habían participado en la agrupación indebida de contribuciones, a la campaña de Adams a la alcaldía de 2021.

Aún así, la entonces consejera jefe Lisa Zornberg (que desde entonces ha dimitido de ese cargo) dijo que no había información que sugiriera que Adams fuera objetivo de la investigación criminal o estuviera acusado de algún delito, señalando que "no ha habido ningún indicio que yo haya visto de que el alcalde sea un objetivo".

En agosto, los fiscales federales citaron a Adams, a su brazo de campaña y al Ayuntamiento, solicitando información sobre la agenda del alcalde, sus viajes al extranjero y sus posibles conexiones con el gobierno turco.

Adams ha negado haber cometido delito alguno. Los abogados privados del alcalde dijeron que habían entregado "numerosas pruebas que socavan las teorías de la acusación federal contra el alcalde".

Jake Offenhartz de The Associated Press contribuyó a este reportaje.