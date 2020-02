Primarias en Texas: votación por anticipado empieza el 18 de febrero

HOUSTON – Este próximo 18 de febrero empezará en todo el estado la votación por adelantado para las elecciones primarias del próximo 3 de marzo.

Por tal razón, la jefa de registro electoral del Condado Harris, Ann Harris Bennett, hizo un llamado a la comunidad para que revise el estatus de su registro de votación antes de que empiece la jornada de votación por adelantado que se extenderá hasta el próximo 28 de febrero.

“Si te has mudado y no has provisto un cambio de dirección a mi oficina deberás llenar el formulario que acredite tu lugar de residencia y lo puedes hacer antes de votar”, agregó Harris Bennet.

Con este formulario, la información del votante quedará actualizada para futuras elecciones.

Así mismo, las autoridades de registro del Condado recordaron que quienes no se registraron antes del 3 de febrero ya no podrán votar en las elecciones primarias del 3 de marzo, pero sí lo podrán hacer para la segunda vuelta de las primarias, que se llevarán a cabo el 26 de mayo.

Eso sí, recordó que lo podrán hacer si se registran antes del 27 de abril.

Si quieres tener más información al respecto puedes hacer clic aquí.