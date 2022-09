Steve Bannon enfrentaría cargos por presunta recaudación de fondos para muro fronterizo

NUEVA YORK - La Fiscalía de Nueva York tiene previsto presentar cargos contra el ultraderechista Steve Bannon, antiguo asesor del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, según varios medios locales.

En un comunicado recogido por nuestra cadena hermana NBC, Bannon reconoció que las autoridades neoyorquinas tenían previsto "presentar cargos falsos" contra él, y precisó que esto sucede "60 días antes de las elecciones de medio mandato" (previstas para el próximo noviembre), dando a entender que tras ello hay motivaciones electorales.

Asimismo, los diarios The Washington Post y The New York Times aseguraron que Bannon tiene previsto presentarse ante la justicia mañana jueves.

Hasta el momento, se desconocen los cargos contra el antiguo asesor de Trump, que ha cargado contra la Fiscalía y ha calificado lo ocurrido de "utilización partidista del sistema penal como un arma política".

En febrero del año pasado, la Fiscalía de Nueva York comenzó una investigación contra el polémico exasesor por un presunto fraude a donantes para el muro fronterizo con México, después de haber sido indultado por el expresidente horas antes de dejar la Casa Blanca.

El indulto "preventivo" que le concedió Trump se aplica a posibles crímenes federales, pero no estatales, por lo que Bannon aún podría ser imputado por este caso.

El pasado julio fue declarado culpable de desacato al Congreso, por lo que podría ser condenado hasta a un año de prisión y a una multa de hasta $200,000.