Tras una vida de drogas y prisión, hispano obtiene su maestría en California

Joseph Valadez tenía solo 11 años cuando comenzó a ser arrestado. Tenía 12 años cuando empezó a consumir drogas. Y después de pasar más de 30 años entrando y saliendo de prisión, ahora tiene una maestría en sociología de Cal State Long Beach.

Valadez recuerda haber crecido en el condado de Orange en la década de 1960, en una comunidad marginada de veteranos chicanos que regresaban de la Segunda Guerra Mundial.

Junto a cinco hermanos, Valadez dijo que asistió a una escuela para blancos donde los estudiantes chicanos constituían aproximadamente el 1% de la población estudiantil.

“Mi primera experiencia con la discriminación fue llegar a casa y preguntarle a mi mamá qué era un 'wetback'. Estaba en el kinder”, dijo Valadez.

Desde el kinder hasta la escuela secundaria, Valadez enfrentó mucha más discriminación, lo que lo llevó a meterse en peleas.

“Hubo mucho rechazo de la comunidad blanca”, dijo Valadez. “‘Regresa a México’, todo eso”.

En ese momento, también estaba viendo a sus amigos mayores, tíos y primos bebiendo. A los 12 años ya bebía alcohol y fumaba marihuana.

Desde los 11 años hasta los 18, Valadez fue arrestado varias veces por pelear, estar bajo la influencia de drogas y alcohol y romper el toque de queda.

“Comencé a consumir cuando tenía 12 años, comencé a beber, a fumar marijuana y luego me gradué hacia las pastillas”, dijo Valadez. “Para entonces yo ya tenía tíos y primos, hasta amigos de mi barrio, ya se habían muerto por una sobredosis. No había forma de que me clavara una aguja en el brazo. Pero a los 15, comencé a usar heroína”.

Miguel de la Rosa

Valadez había pasado tanto tiempo en un centro de detención juvenil que compensó la mayor parte de sus créditos de la escuela secundaria y obtuvo su diploma de una escuela de recuperación en Garden Grove en 1976.

Poco después, fue arrestado nuevamente y se le presentó la opción de ir a prisión por dos años o hacer cuatro años de servicio militar para que el cargo fuera borrado de su registro.

Eligió el ejército y estuvo en servicio desde 1976 hasta 1980.

Valadez recordó que aunque había experimentado con la heroína a la edad de 15 años, realmente no comenzó a usarla hasta que estuvo en el servicio.

Durante su tiempo en el ejército, fue trasladado a Alemania, donde consumía heroína y sufrió una sobredosis en un tren en 1980. Un amigo le salvó la vida y lo ayudó a recuperarse.

“Tuve un pequeño momento de claridad allí”, dijo Valadez, pensando en la posibilidad de que el ejército podría haber enviado una carta a su madre para informarle que su hijo había tenido una sobredosis en un tren.

Valadez dijo que logró salir de las drogas y fue dado de baja con honores. Pero poco después, en 1980, estaba de vuelta en casa.

Mientras su familia celebraba su regreso, entró en su habitación y encontró a su hermano y primos usando heroína, y dice que él también lo hizo.

A lo largo de su vida, en los años 80, 90 y 2000, Valadez fue arrestado 40 veces diferentes. Había sido arrestado por robar, vender y poseer drogas.

Pasó más de 30 años de su vida entrando y saliendo del centro de detención juvenil y de la prisión.

En 2011, se encontró sin hogar viviendo en su carro en la entrada de la casa de un amigo de la infancia.

Tiempo después, ese amigo le dio a Valdez pastillas de metadona para ayudarlo a dejar la heroína y lo conectó con otro amigo para que lo ayudara en su proceso de limpieza.

Pasó tiempo llamando a varios centros de rehabilitación pero no pudo encontrar la ayuda que necesitaba.

Luego se encontró con el sitio web del Salvation Army de Anaheim, un centro de rehabilitación basado en la fe. El 22 de abril de 2013, se presentó seis días limpio.

“Esos fueron los seis días más largos de mi vida”, recordó Valadez. “Me aceptaron cuando nadie me quería”.

Allí conoció a su primer patrocinador, hizo un programa de 12 pasos y tuvo un despertar espiritual.

Valadez dejó el Salvation Army un año después, pero regresaba todos los miércoles para hablar con otros sobre cuánto lo ayudó el programa.

“Estaba tan agradecido por ese lugar”, dijo Valadez. “Le debo a esa gente mi vida”.

Una consejera del Salvation Army habló con Valadez sobre los programas disponibles para ayudar a los veteranos. Eso lo llevó a su viaje de regreso a la escuela.

En junio de 2014, comenzó a tomar clases de verano en Orange Coast College en Costa Mesa, donde se especializó en sociología e historia estadounidense.

Unos años más tarde, se transfirió a la Universidad Cal State, Long Beach, para obtener su licenciatura en sociología, donde obtuvo calificaciones de A, hizo la lista de honor del presidente y la lista del decano y terminó con un GPA de 3.6.

Mientras obtenía su licenciatura de CSULB, Valadez hizo conexiones duraderas con algunos de sus profesores.

“El sistema trató de tirarlo, pero todavía está aquí perseverando”, dijo Steven Osuna, profesor asociado de sociología en CSULB. “Él nos da un ejemplo de no rendirse con las personas”.

Osuna recuerda haber conocido a Valadez en el pasillo mientras obtenía su licenciatura. Osuna le habló de una clase que estaba dando y Valadez se inscribió.

“Joseph estaba profundamente involucrado como estudiante, no solo intelectualmente sino también emocionalmente”, dijo Esa Syeed, profesora asociada de sociología en CSULB.

Syeed y Valadez se conocieron después de que él tomó un par de clases de Syeed y se mantuvieron en contacto a lo largo de los años.

“Espero que su historia no solo inspire a otros estudiantes, sino que también inspire cambios en nuestras instituciones. Se necesitan muchos cambios en los sistemas de vigilancia, encarcelamiento y educación”, dijo Syeed.

A pesar de todo, Valadez dijo que no tiene animosidad, ni rencores ni odios en su corazón.

“En mi caso, estoy culpando al sistema”, dijo Valadez. "El sistema nunca me preguntó si tenía un problema con las drogas. El sistema nunca me preguntó si quería ayuda. Nadie me preguntó".

Miguel de la Rosa

Valadez pasó mucho tiempo con sus profesores durante sus horas de oficina, hablando con ellos sobre sus experiencias de vida. Dijo que sus profesores fueron influyentes al mostrarle que podía marcar una diferencia en el mundo.

Después de hablar con un mentor, Valadez decidió postularse para el programa de maestría en CSULB.

“Por primera vez en mi vida, iba a hacer todo de la manera correcta. Independientemente de las pruebas y tribulaciones que se me presentaran, las superaría y lo haría de la manera correcta”, dijo Valadez. “Creo mucho en la integridad”.

Ahora, Valadez tiene una maestría de CSULB y espera seguir una carrera en trabajo social.

“Espero poder seguir siendo un faro de esperanza para alguien. Si mi historia inspira, si mi historia motiva y, sobre todo, si mi historia le da esperanza a alguien, que así sea”, dijo Valadez.