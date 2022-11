Auto se estrella contra tienda Apple; hay un muerto y varios heridos

Una persona murió y 16 personas resultaron heridas después de que un automóvil se estrellara contra una tienda Apple en Derby Street Shops en Hingham, Massachusetts, el lunes por la mañana, confirmó la oficina del fiscal de distrito del condado de Plymouth.

El fiscal de distrito Tim Cruz confirmó una muerte en lo que llamó una "mañana impensable". Dieciséis personas fueron trasladadas al hospital, 14 de ellas al Hospital South Shore, dos a hospitales de Boston. El alcance de esas lesiones no quedó claro de inmediato.

Las autoridades dijeron que un SUV de color oscuro se estrelló a través de la ventana de vidrio alrededor de las 10:45 a.m. y golpeó a varias personas, incluidas varias que quedaron atrapadas contra una pared.

Inicialmente, se llamó a un helicóptero médico a la escena, pero luego se canceló. Varias ambulancias fueron vistas llevando a personas heridas para recibir atención médica. Los bomberos dijeron que los transeúntes y los trabajadores del hospital fuera de servicio se encontraban entre los que intervinieron para ayudar a brindar tratamiento de emergencia inmediatamente después del accidente.

El SUV todavía estaba en la tienda justo antes del mediodía. El conductor masculino, que no fue identificado públicamente, está con la policía y aún no ha sido llevado al hospital. Hay una investigación criminal activa en curso y las autoridades no proporcionaron de inmediato más detalles sobre el conductor.

Los investigadores han levantado una carpa blanca frente a la tienda y parecen estar utilizando un restaurante vecino como área de preparación.

Las imágenes aéreas muestran una gran respuesta de emergencia. Se puede ver un gran agujero en el vidrio al frente de la tienda.

"De repente escuchamos... no quiero decir explosión, sino un estallido, un estallido muy fuerte. Entonces saltamos de la mesa y miramos por la ventana y pudimos ver el agujero en la Apple Store. Y ella había visto pasar un automóvil, y dijo: 'Oh, Dios mío, ese auto acaba de pasar por la Apple Store'. Y así fue realmente. Honestamente, esto es demasiado. Solo quiero irme a casa. Fue mucho”, dijo un testigo, que se identificó como “Ann”, a NBC10 Boston.

"Acabábamos de pasar por la tienda de Apple para comprar nuestro café y decidimos parar por un minuto. Podríamos haber estado caminando de regreso… Así que mi corazón está con todos los empleados de Apple y todos los clientes que estaban en esa tienda porque nadie debería estar lidiando con esto durante la semana festiva. Nadie", agregó.

“Estaba caminando hacia Whole Foods cuando escuché la explosión y caminé hacia aquí solo para ver qué sucedió”, dijo otro testigo. "Y vi como un auto grande… Mucha gente corría. Supongo que alguien llamó al 911… No entiendo cómo alguien conduce tan rápido por aquí. Es una locura".

El centro comercial está ubicado en Derby Street, a la salida de la ruta 3. Estaba lleno de compradores el lunes por la mañana, señaló Eli Rosenberg de NBC10 Boston, incluso con personas que estaban de visita durante las vacaciones. Es una popular zona comercial.

La Apple Store abrió ese día a las 10 a. m. La tienda se describe como bastante pequeña, sin mucho espacio entre el frente del edificio y las mesas de mostrador.

Algunas tiendas en el área parecían permanecer abiertas, a pesar de la situación en desarrollo.