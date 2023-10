“Ustedes son los responsables, yo no”: Bad Bunny advierte que su nuevo álbum no es para niños

El exponente urbano Bad Bunny advirtió la noche del viernes por medio de su canal en WhatsApp que su nuevo álbum, "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", no es apto para niños.

"A los niños que se supone que no estén en este chat, este disco NO es pa ustedes. Papá y mamá, ya leyeron… ustedes son los responsables, yo no. Bueno, ya dije", escribió en el chat.

A los que sí pueden escucharlo les dio un consejo importante: que no solo lo escuchen, QUE LO DISFRUTEN.

Por otra parte, el artista aprovechó para agradecer a sus fanáticos por apoyarlo en su carrera y escuchar su música.

"Espero que hoy puedan disfrutar de este álbum que hice con mucho empeño. Yo todos mis proyectos los he hecho con amor para ustedes pero este álbum en especifico es 100% para ustedes como ningún otro", agregó.