Britney Spears y su padre llegan a un acuerdo sobre su tutela, evitando un largo juicio

LOS ÁNGELES.- Britney Spears y su padre Jamie Spears evitarán lo que podría haber sido un juicio largo, feo y revelador con un acuerdo sobre los problemas persistentes en la tutela judicial que controló su vida y sus decisiones financieras durante casi 14 años.

Se había programado para el lunes una audiencia sobre esas cuestiones, incluida una solicitud de Jamie Spears para que se emitiera un fallo amplio que las desestimara pero fue retirada del calendario judicial después de que un juez aprobará el acuerdo el viernes.

Britney Spears fue retirada de la tutela en noviembre de 2021, después de que un par de discursos que pronunció ante un juez convirtieran lo que había sido un creciente sentimiento público en su contra en una causa más conocida por el hashtag #FreeBritney.

Una juez puso fin a la tutela de Britney Spears y cientos de sus fanáticos llegaron para celebrar esta victoria. .

Pero varios elementos permanecieron y se prolongaron en el tribunal, incluidos los pagos finales a los abogados que ayudaron a operar la tutela. El abogado de Spears, Mathew Rosengart, también había solicitado un ajuste de cuentas público sobre lo que dijo fue una mala conducta financiera por parte de Jamie Spears y acusaciones de vigilancia excesiva de Spears.

Ahora se prescindirá de todo eso en el acuerdo cuyos términos no fueron revelados en una serie de presentaciones la semana pasada, una de las cuales decía que Jamie Spears había sido "total y definitivamente despedido como ex tutor del patrimonio".

“Aunque la tutela terminó en noviembre de 2021, su deseo de libertad ahora es verdaderamente completo”, dijo Rosengart en un comunicado. “Como ella deseaba, su libertad ahora incluye que ya no necesitará asistir ni involucrarse en los tribunales ni enredarse en procedimientos legales en este asunto. Ha sido nuestro honor y privilegio representar, proteger y defender a Britney Spears”.

El juicio estaba previsto para comenzar el próximo mes.

El abogado de Jamie Spears, Alex Weingarten, dijo que el acuerdo era confidencial ante la insistencia de su abogado.

“Jamie no tiene nada que ocultar y estaría encantado de revelar todo sobre cada aspecto de la tutela para que el público sepa la verdad”, dijo Weingarten en un comunicado a The Associated Press el lunes. “Jamie ama mucho a su hija y siempre ha hecho todo lo posible para protegerla”.

En sus memorias, “La mujer en mí”, publicadas el año pasado, Spears dijo que sentía que su padre “siempre se había preocupado por el dinero”.

Se casó con su novio de toda la vida, Sam Asghari, meses después de que terminara la tutela, pero Asghari solicitó el divorcio poco más de un año después. El divorcio aún no se ha concretado y los dos todavía están legalmente casados.

Y aunque ha incursionado en la música, incluida una colaboración en 2022 con Elton John, en enero rechazó los rumores sobre un nuevo álbum y prometió “nunca volver a la industria de la música”.