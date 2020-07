Ángel Gabriel, el hijo mayor de Gloria Trevi, reclama a una amiga con derechos que lo tiene “Sin título”

Ángel Gabriel, el hijo mayor de la cantante mexicana Gloria Trevi, estrenó el viernes el video para su tercer sencillo, en el que le reclama a una amiga con derechos que lo mantenga “Sin título”.

“Mi amor no lo reclamas y me siento ridículo”, canta el artista, antes de advertirle a su “best friend” que “tus amigas igual me ven bien, cuidado que esto se vaya”.

El video musical es una secuencia de imágenes animadas realizadas por el talentoso caricaturista Nicotronick, quien también ha colaborado con la famosa madre del novel cantante.

Ángel, de 18 años, compuso esta canción, que presenta una fusión de música pop y urbana, en colaboración con Marcela de la Garza, Milton J. Restituyo, Flavio Figuereo y Vladimir Muñoz, según se informó en un comunicado de prensa.

“Sin título”, una producción de Alcover, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El joven artista presentó anteriormente la electrocumbia “Si te encuentro sola” y la balada pop “Besos menos”.