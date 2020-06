“Es por cosas que Lorenzo ha hecho”: Chiquis Rivera rompe el silencio sobre su ruptura

California.- Chiquis Rivera decidió hablar en redes sociales sobre su relación matrimonial en reacción a los rumores que han venido circulando durante semanas e indicó que la culpa de su ruptura no la tienen sus amigos (como dicen redes sociales), sino el propio Lorenzo Méndez.

En su Instagram el domingo la cantante comentó sin tapujos que luego de videos donde se divertía por las celebraciones de su cumpleaños la semana pasada, no sentía ningún remordimiento en mostrar que la estaba pasando bien.

"Yo aquí , la verdad que si, muy a gusto divirtiéndome muchísimo. Este video es para aquella gente que está muy preocupada por mi relación, por mi vida privada,(que dicen que) mis amistades son la razón por la que no estoy con Lorenzo, eso no es la verdad ni la realidad de las cosas. Si yo no estoy con Lorenzo son por cosas que ha hecho Lorenzo. Si mi relación no ha funcionado no es porque yo no quise o porque yo hice algo malo".

Aunque evitó dar detalles sobre lo que ha causado el rompimiento temporal, Rivera dejó claro que ella no es la culpable. "Al contrario, fui muy buena esposa, y no lo tengo que decir, por eso no me importa, no quiero hablar de los detalles porque realmente son mis cosas privadas y si llega el día y yo quiera hablar de esas cosas pues lo voy a hablar y si no, pues también se vale. Todos tenemos derecho a nuestra vida privada".

"Yo se que están diciendo oh my God, que donde está Lorenzo, que Chiquis se está divirtiendo, sí, me estoy divirtiendo muchísimo, gracias a Dios, me vine porque de verdad trabajo mucho y me quiero divertir", añadió en su relato en Instagram Stories.

Al final remató diciendo que "esa es la diferencia entre yo y otras personas que fingen y que esconden la realidad de las cosas….sigan hablando, sigan diciendo, está bien, ni modo, tengo que entender que así es esto. Yo quiero aprender, y si quiero regresar con Lorenzo, voy a regresar con Lorenzo, no importa, es lo que yo quiero hacer. Yo, lo que yo quiero hacer con mi vida".

El llamado a que no se metan en su vida y que respeten sus decisiones tuvo impacto en la redes donde la cantante tiene casi 4 millones de seguidores.