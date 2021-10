Demandan a Bad Bunny por derechos de autor de “Safaera”

LOS ÁNGELES - Una corporación con sede en Florida demandó a Bad Bunny y colaboradores por el uso no autorizado de tres canciones conocidas como “Playero Works” en su éxito “Safaera” de 2020.

AOM Music, Inc. presentó la demanda la semana pasada en un tribunal en California, argumentando violación de derechos de autor directa y colectiva.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Esta es una acción por violación de derechos de autor que surge de la propiedad de los demandantes de tres obras musicales con derechos de autor: ‘Besa tu cuerpo’, ‘Cho*** con bi***’ y ‘Sigan bailando’ (en conjunto, los ‘Playero Works’), y la incorporación no autorizada de los demandados de los 'Playero Works' en la exitosa canción ‘Safaera’, para la cual no se obtuvo licencia ni autorización”, dice la demanda introducida el lunes 27 de septiembre.

La demanda busca una compensación por daños de hasta $150,000 por infracción, la prohibición de la continua violación de derechos de autor de los “Playero Works” y el pago de las costas legales de los demandantes.

El documento nombra como demandados a Bad Bunny y los músicos Tainy, Randy, Jowell, Ñengo Flow y DJ Orma, así como a las empresas Rimas Entertainment LLC, CDA Music Group Inc., DJ Negro Publishing, EMI Blackwood Music Inc., Songs of Universal, Inc., Risamar Publishing, The Royalty Network, Inc., Teynor Music y Universal Songs of Polygram International Inc.

La AP envió un email a una representante de Bad Bunny en busca de declaraciones.

“Safaera” se desprende del segundo álbum de estudio del astro puertorriqueño, “YHLQMDLG”, que en 2020 fue el disco de música latina más vendido en Estados Unidos y el más reproducido a nivel global en Spotify, y que terminó ganando el Grammy al mejor álbum de música latina pop o urbana.

Según la demanda, la canción ha sido descrita como “un homenaje de cinco minutos a los mixtapes de DJ Playero que definieron un género en la década de 1990” y “un viaje por el estilo underground de DJ Playero, con todo y sampleos cortados y pegados”.

El cantante boricua asistió a la mexicana al recibir el reconocimiento a la trayectoria.

Como ejemplo, citando un artículo de la publicación especializada en música Pitchfork, dice que incluye al menos ocho cambios de ritmo, cinco flows de rap y más de 10 años de referencias. Samplea, entre otros, el tumbi (instrumento de una cuerda) de “Get Ur Freak On” de Missy Elliott; la línea de bajo de “Could You Be Loved” de Bob Marley; los sintetizadores de sirena de DJ Nelson y la cinta Xtassy Reggae de DJ Goldy; la línea de apertura de “Pa’ la pared” de Cosculluela con Jowell & Randy y un sample de “El tiburón” de Alexis y Fido.

Indica que los demandantes creen que los demandados estaban conscientes de la necesidad de obtener licencias para el uso de obras de terceros en “Safaera” y que así “lo demuestra el hecho de que, por ejemplo... Missy Elliot es reconocida como (co)autora de ‘Safaera’ debido al sampleo de su exitosa canción ‘Get Ur Freak On’”.

De hecho, continúa el documento, “Safaera” fue brevemente retirada de Spotify el 14 de mayo de 2020 debido a que los demandados no eliminaron un sampleo de la canción y restablecida en el servicio de música digital luego que obtuvieron dicha autorización.

"Safaera" fue recientemente seleccionada por la prestigiosa revista Rolling Stone como una de las mejores 500 canciones de la historia.