Los seis libros de Dr. Seuss que no se publicarán más por contener imágenes racistas

ORLANDO, Florida — Seis libros de Dr. Seuss, incluidos “And to Think That I Saw It on Mulberry Street” e “If I Ran the Zoo”, dejarán de publicarse debido a imágenes racistas e insensibles, dijo este martes la empresa que preserva y protege el legado del autor.

“Estos libros presentan gente de maneras que son hirientes y erradas”, dijo Dr. Seuss Enterprises a The Associated Press en un comunicado que coincidió con el natalicio del difunto autor e ilustrador.

“El cese de ventas de estos libros es sólo parte de nuestro compromiso y nuestro plan más amplio para asegurarnos de que el catálogo de Dr. Seuss Enterprises represente y apoye a todas las comunidades y familias”, indicó.

Los otros libros afectados son “McElligot’s Pool”, “On Beyond Zebra!”, “Scrambled Eggs Super!” y “The Cat’s Quizzer”.

La decisión de dejar de publicar y vender los libros se tomó el año pasado tras meses de discusión, dijo la compañía, que fue fundada por la familia de Seuss, a AP.

“En Dr. Seuss Enterprises escuchamos y recibimos feedback de nuestra audiencia, incluyendo de docentes, académicos y especialistas en el área, como parte de nuestro proceso de revisión. Entonces trabajamos con un panel de expertos, incluyendo educadores, para revisar los títulos de nuestro catálogo”, indicó.

En “And to Think That I Saw It on Mulberry Street”, una persona asiática es presentada usando un sombrero cónico, sosteniendo palillos chinos y comiendo de un bol.

“If I Ran the Zoo” incluye un dibujo de dos hombres africanos descalzos usando lo que parece ser faldas de grama y el cabello atado sobre sus cabezas.

Los libros de Dr. Seuss, nacido en Springfield, Massachusetts, el 2 de marzo de 1904 y cuyo verdadero nombre era Theodor Seuss Geisel, se han traducido a decenas de idiomas además de braille y se venden en más de 100 países.

El autor falleció en 1991, pero su popularidad se mantiene. En 2020, su obra registró ingresos de unos 33 millones de dólares, dijo la compañía. Forbes lo listó de segundo en la lista de las celebridades muertas más lucrativas del año, sólo después de astro del pop Michael Jackson.

Así como Dr. Seuss es adorado por millones alrededor del mundo por los valores positivos en muchos de sus relatos, como el conservacionismo y la tolerancia, ha habido críticas en años recientes sobre el modo en que negros, asiáticos y otros son representados en algunos de sus libros infantiles más entrañables, así como en sus ilustraciones previas de publicidad y propaganda.

La Asociación Nacional de Educación, que creó el Día de la Lectura en Estados Unidos en 1998 deliberadamente en coincidencia con el cumpleaños de Geisel, ha restado importancia a Seuss los últimos años y exhortado a una lectura más diversa para niños.

Distritos escolares alrededor del país también se han apartado de Dr. Seuss, llevando a escuelas en el condado de Loudoun, Virginia, a las afueras de Washington, a desmentir rumores el mes pasado de que habían prohibido los libros por completo.

“Investigaciones en años recientes han revelado fuertes mensajes de trasfondo racial en muchos libros escritos e ilustrados por Dr. Seuss”, dijo el distrito escolar en un comunicado.

En 2017, la bibliotecaria de una escuela en Cambridge, Massachusetts, criticó un regalo de 10 libros de Seuss de la primera dama Melania Trump, diciendo que muchas de sus obras estaban “cargadas de propaganda, caricaturas y estereotipos perjudiciales racistas”.

En 2018, un museo de Dr. Seuss en su ciudad natal de Springfield retiró un mural que incuía un estereotipo asiático.

“The Cat in the Hat” (“El gato ensombrerado”), uno de los libros más populares de Seuss, también ha recibido críticas, pero continuará publicándose por ahora.

Dr. Seuss Enterprises, sin embargo, dijo que está “comprometida a escuchar y aprender” y que continuará revisando su portafolio.

Muchas otras series de libros infantiles han sido criticadas en años recientes por supuesto racismo.

En el libro de 2007 “Should We Burn Babar?”, el autor y educador Herbert R. Kohl sostuvo que los libros de “Babar the Elephant” (“El elefante Barbar”) eran celebraciones del colonialismo por el modo en que el personaje principal deja la jungla y luego regresa para “civilizar” a los demás animales.

Uno de los libros, “Babar’s Travels” (“El viaje de Barbar”) fue retirado de una biblioteca británica en 2012 por sus presuntos estereotipos de africanos. También han sido criticados los libros de “Curious George” (“Jorge el Curioso”) por su premisa de un hombre blanco que trae a casa un mono de África.

Y las representaciones de Laura Ingalls Wilder de los nativos americanos en sus novelas de “Little House On the Prairie” (“La pequeña casa de la pradera”) han sido señaladas tan a menudo que en 2018 la Asociación de Bibliotecas Estadounidenses retiró el nombre de la escritora de un premio a la trayectoria que otorgaba anualmente.