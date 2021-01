Eduardo Verástegui mantiene su apoyo a Donald Trump

El actor mexicano Eduardo Verástegui mantiene su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de las críticas recibidas por poner como imagen de perfil en Twitter una fotografía del mandatario, a quien recientemente la plataforma le suspendió su cuenta.

"No pueden, ni podrán contra el defensor de los no nacidos y la libertad religiosa. El presidente Trump en cuatro años no participó en una sola guerra. Seguirá luchando por la defensa de la vida y la libertad religiosa. La mentira tarde o temprano sale a la luz", escribió este lunes el actor en dicha red social.

Después de la suspensión de la cuenta de Trump, el también productor cambió su imagen de perfil para colocar la cara del presidente de Estados Unidos y pronto le llovieron críticas, ante las que se defendió alegando "libertad de expresión".

"A los 'haters', Twitter también tendría que cancelarles sus cuentas. Todo el día están incitando a la violencia con su odio. Twitter se iría a bancarrota; mejor sigamos así, ejerciendo nuestra libertad de expresión. 'Haters', ya dejen de odiar tanto, el odio les va hacer daño", escribió el 8 de enero.

El mexicano de 46 años añadió que, además, si Twitter siguiera "sus reglas" también debería cancelar las cuentas de aquellos que apoyan la legalización del aborto pues, dijo, "incitan a la cruel violencia del asesinato de un bebé en el vientre de su mamá".

Hace pocos meses, Verástegui fue nombrado asesor de Trump para una iniciativa por la comunidad hispana y defendió la necesidad de aumentar la influencia de los latinos en la toma de decisiones en Estados Unidos.

En ese momento fue duramente criticado y ahora regresan las críticas después de que a la también actriz Patricia Navidad le suspendieran la cuenta por publicar información falsa sobre el coronavirus y mostrar su apoyo incondicional a Trump.

Por ahora, la cuenta del actor sigue abierta a pesar de sus mensajes que simpatizan con Trump pero son muchos los que desean que Verástegui ya no pueda publicar más en Twitter.

Twitter canceló la cuenta de Trump al considerar que estaba incitando a la violencia con sus mensajes y después de la toma de Capitolio el miércoles pasado por una turba de seguidores del presidente estadounidense.