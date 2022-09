La actriz Jane Fonda revela que fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin

Jane Fonda, la actriz ganadora del Oscar, anunció el viernes que ha sido diagnosticada con linfoma no Hodgkin y prometió que la quimioterapia no será un obstáculo para seguir con su activismo político.

Fonda, de 86 años, se mostró optimista y dijo que sobrepasará esta crisis de salud.

“Así que, queridos amigos, tengo algo personal que compartir. He sido diagnosticada con linfoma no Hodgkin y he comenzado el tratamiento con quimioterapia”, dijo en su cuenta de Instagram.

