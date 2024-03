Duelo por la salvación: entre amigos, Lupillo le roba a Romeh el valioso privilegio

En un duelo entre amigos, o al menos compañeros de cuarto y estregias, Lupillo arrebata a Romeh el privilegio de salvar a alguno de los 12 nominados para abandonar el lunes La Casa de los Famosos.

Después de una divertida competencia llamada "Aterrízalo", a la que llegaron como finalistas Lupillo, La Divaza y Guty, los resultados favorecieron al intérprete de música regional mexicana.

"El Toro del Corrido" enfrentó a Romeh en la "Apuesta de Oro" y desde el principio se perfiló como ganador, lo que al final ocurrió.

"Tenemos un ganador. Lupillo se roba la salvación; felicidades Lupillo", le dijo La Jefa al finalizar la prueba.

LAS REGLAS IMPORTAN

"¡Qué racha, Lupillo! Tienes el gran beneficio de poder salvar y mira que, como andan las cosas, así como anda el mercado de la nominación, ese privilegio sin lugar a dudas importa", le dijo Nacho Lozano, conductor de La Casa de los Famosos.

"Tienes la posibilidad, en 48 horas, este próximo domingo, de salvar a cualquiera de los 11 compañeros que tienes en la placa de nominación; tú eres uno de ellos, en total son 12. Tienes la posibilidad de salvar a uno de ellos, incluso de salvarte a ti mismo".

La decisión, Lupillo, y sabes lo que importan las reglas, es absolutamente personal; no lo puedes consultar, no lo puedes platicar, no lo puedes someter al criterio de nadie más que no sea tu criterio y tu conciencia, subrayó Nacho Lozano, en una advertencia que cobra mayor peso después de las sanciones ejecutadas por La Jefa.

"Ahora sí están bien estrictos", expresó Lupillo a sus compañeros tras las palabras de Nacho.